نیروی دریایی سپاه:
هرگونه تحرک اشتباه، دشمن را در تنگه گرفتار گردابهای مرگباری خواهد کرد
نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اشاره به رصد مداوم پهپادی تنگه هرمز تصریح کرد: هرگونه تحرک اشتباه، دشمن را در تنگه گرفتار گردابهای مرگباری خواهد کرد.
به گزارش ایلنا، فرماندهی نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با انتشار ویدئویی از رصد پهپادی تنگه هرمز در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:
«فیلم رصد پهپادی از وضعیت واقعی تنگه هرمز: تمام ترددها و عدم ترددها تحت کنترل کامل نیروهای مسلح
هرگونه تحرک اشتباه، دشمن را در تنگه گرفتار گردابهای مرگباری خواهد کرد.»