سخنگوی دولت: آرزوی «تغییر رژیم» را به «تغییر رژیم حاکمیت ایران بر تنگه هرمز» تبدیل کردیم
سخنگوی دولت گفت: جمهوری اسلامی ایران توانست موضوعی را که آنها با عنوان «تغییر رژیم» آغاز کرده بودند، به تغییر «رژیم حاکمیت ایران بر تنگه هرمز» تبدیل کند و این موضوع از مهمترین دستاوردهای مقاومت ۴۰ روزه ملت ایران بود.
به گزارش ایلنا، فاطمه مهاجرانی امروز یکشنبه ۲۳ فروردین ماه ۱۴۰۵ در گزارشی تلویزیونی با تاکید بر اینکه «دیپلماسی برای ایران پایانپذیر نیست»، گفت: دستگاه دیپلماسی برای تامین، حفظ و صیانت از منافع ملی کار خود را دنبال خواهد کرد. تمام تلاشهای دستگاه دیپلماسی ما در شرایطی صورت میگیرد که نیروهای مسلح ما نیز در آمادگی کامل به سر میبرند و مردم نیز با حضور در خیابانها نشان دادند که پشتیبان نیروهای مسلح کشورشان هستند.
وی با تاکید بر اینکه ایران آغازگر جنگ نبوده است، افزود: دشمن جنگ را آغاز کرد، رهبر انقلاب را به شهادت رساند و بر این تصور خام بودند که میتوانند با ترور اهداف نظامی و دیپلماتیک، نظام جمهوری اسلامی ایران را ساقط کنند. اما در نهایت به اهداف خود دست پیدا نکردند و درخواست آتشبس دادند. این در حالی است که جمهوری اسلامی ایران بنا به دلایل متقن و مشخص، پیروز میدان نبرد است و نشان داد که در مقابل قدرت بلامنازع نظامی دنیا ایستاده و سر خم نکرده است.
سخنگوی دولت یادآور شد: نه چهار روز بلکه چهل روز در مقابل دشمن تجاوزکار جانانه ایستادگی و آنان را وادار به درخواست آتشبس کردیم.
