پزشکیان در بازدید و نظارت ستادی از وزارت جهاد کشاورزی
تأکید بر ضرورت توسعه همکاری کشاورزی با همسایگان
به گزارش ایلنا، مسعود پزشکیان در حاشیه بازدید و نظارت ستادی از وزارت جهاد کشاورزی با گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان دفاع مقدس سوم و رهبر شهید و قائد امت، اظهار داشت: ما برای خدمت به مردم، با قدرت و با تمام وجود ایستادهایم و تلاش خواهیم کرد که کمبودها، کسریها و خرابیهایی که در جنگ ایجاد شده با این همدلی و وفاقی که وجود دارد و با یک زبان و نگاه مشترک، با رهبری آیتالله سیدمجتبی خامنهای، رفع کنیم و بر همه این مشکلات غلبه کنیم.
رئیسجمهور بر ضرورت حضور و نقشآفرینی اصناف و اتحادیههای کشاورزی در تامین امنیت غذایی در کنار دولت تاکید کرد و افزود: در ایام جنگ اصناف و بخش خصوصی احساس مسئولیت ردند و به میدان آمدند و در کنار دولت و مردم ایستادند تا به معیشت مردم کمترین خدشهای وارد نشود.
پزشکیان گفت: آنچه اکنون در جامعه دیده میشود فراتر از گفتنیهاست، مردم خدمات واحدهای مختلف دولت را میبینند، اگر اکنون هیچ کمبودی در کالاهای اساسی در بازار احساس نمیشود، به دلیل تلاش شبانهروزی مدیران و کارکنان وزارت جهاد کشاورزی است.
رئیسجمهور بر استفاده از ظرفیت تجاری منطقه اوراسیا تأکید کرد و گفت: همکاریهای تجاری دوجانبه، چندجانبه و منطقهای در اوراسیا را باید افزایش دهیم، حذف نظام تعرفه تجاری دراین منطقه که ما هم در آن عضو هستیم، یک مزیت نسبی است و در کاهش قیمت کالا بسیار موثر است.
پزشکیان با قدردانی از همتایان خود در کشورهای همسایه بر ضرورت توسعه همکاری و دیپلماسی کشاورزی با همسایگان تأکید کرد و گفت: در همان آغاز جنگ دوستان ما در کشورهای همسایه، بلافاصله تماس گرفتند و اعلام آمادگی کردند که هر کمکی لازم باشد انجام میدهیم، اکنون توسعه مسیرهای ترانزیتی در شمال یک فرصت است که باید فعالتر شود، ما باید برای ایجاد مسیرهای متعدد و متنوع و جایگزینی مسیرهای سنتی و قدیمی، سرمایهگذاری مشترک و کلان انجام دهیم.
رئیس جمهور همچنین بر ضرورت توزیع عادلانه غذا و محصولات کشاورزی تأکید کرد و افزود: باید یارانه محصولات غذایی و کشاورزی به ویژه آرد و نان به صورت عادلانه و مستقیم به دست مصرفکننده در زنجیره تأمین و مصرف برسد.
پزشکیان گفت: با توجه به شرایطی بحرانی جنگ، فرآیندهای بستهبندی و توزیع کالاهای اساسی مثلاً در توزیع گوشت مرغ و تخممرغ، با نظارت و تایید دامپزشکی مورد بازبینی قرار بگیرد تا روند عرضه تسهیل و تسریع شود.
رئیس جمهور بر ضرورت استفاده و مدیریت انرژی خورشیدی در واحدهای تولیدی بخش کشاورزی تأکید کرد و گفت: با هماهنگی وزارت نیرو و وزارت صنعت، معدن و تجارت، نصب پنلهای خورشیدی در واحدهای تولیدی گوشت مرغ و تخممرغ توسعه داده شود، البته باید تسهیلات کمبهره نیز به سرمایهگذاران این بخش اعطا شود تا با بهرهمندی از انرژی پاک، قیمت تمامشده محصول نیز کاهش یابد.