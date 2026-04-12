ولایتی: کلید «تنگه هرمز» در دستان مقتدر ماست

به گزارش ایلنا، علی اکبر ولایتی در شبکه اجتماعی ایکس با استفاده از هشتگ‌های اقتدار ملی، تنگه هرمز و دیپلماسی مقتدرانه نوشت:

تاریخ دیپلماسی ایران از ارزنةالروم تا مذاکرات اسلام‌آباد، یک اصل واحد دارد: «صیانت از ایران عزیز » همان‌گونه که «تنگه ابوالحیات» در طول تاریخ نماد انسداد مسیر بر بیگانگان در قلب خاک ما بوده، امروز نیز کلید «تنگه هرمز» در دستان مقتدر ماست.

انتهای پیام/