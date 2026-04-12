ولایتی: کلید «تنگه هرمز» در دستان مقتدر ماست
کد خبر : 1772537
مشاور امور بین الملل مقام معظم رهبرى تاکید کرد: همانگونه که «تنگه ابوالحیات» در طول تاریخ نماد انسداد مسیر بر بیگانگان در قلب خاک ما بوده، امروز نیز کلید «تنگه هرمز» در دستان مقتدر ماست.
به گزارش ایلنا، علی اکبر ولایتی در شبکه اجتماعی ایکس با استفاده از هشتگهای اقتدار ملی، تنگه هرمز و دیپلماسی مقتدرانه نوشت:
تاریخ دیپلماسی ایران از ارزنةالروم تا مذاکرات اسلامآباد، یک اصل واحد دارد: «صیانت از ایران عزیز » همانگونه که «تنگه ابوالحیات» در طول تاریخ نماد انسداد مسیر بر بیگانگان در قلب خاک ما بوده، امروز نیز کلید «تنگه هرمز» در دستان مقتدر ماست.