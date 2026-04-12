ضرورت توجه به معیشت دانشگاهیان برای جلوگیری از رکود علمی

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی با هشدار به عدم بهبود وضعیت معیشتی کارمندان دانشگاه‌ها، افزود: اگر ارتقای معیشت اعضای هیات علمی و کارکنان دانشگاه‌ها مورد توجه قرار نگیرد، این مسئله می‌تواند به ایجاد بی‌تفاوتی، سکون و رکود در محیط‌های دانشگاهی منجر شود. کمیسیون آموزش مجلس از مدت‌ها قبل موضوع پایین بودن حقوق معلمان و دانشگاهیان را مطرح کرده و معتقد است پرداختی‌ها نسبت به بسیاری از دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها مناسب نیست.

سخنگوی کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس ادامه داد: هرچند در برخی گزارش‌ها رتبه پرداختی به معلمان و دانشگاهیان بالا عنوان شده، اما اطلاعات موجود نشان می‌دهد دریافتی بسیاری از دستگاه‌ها و سازمان‌ها به‌مراتب بیشتر از دانشگاهیان و فرهنگیان است و این موضوع نیازمند بازنگری جدی است.

پیگیری ۱۲ ماهه برای افزایش حقوق دانشگاهیان

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: از بهمن‌ماه سال ۱۴۰۳ با این رویکرد که دولت چهاردهم می‌تواند افزایش حقوق دانشگاهیان همچون دولت خاتمی را در دستور کار قرار دهد، پیگیری‌ها آغاز شد و در سال ۱۴۰۴ نیز در چند مرحله با تذکر در صحن علنی مجلس و جلسات مختلف، این موضوع با وزیر علوم و رئیس‌جمهور مطرح شد. وزارت علوم در تابستان سال گذشته گزارشی از مدل افزایش حقوق اعضای هیات علمی و کارکنان دانشگاه‌ها به کمیسیون ارائه کرد و پس از جلسات متعدد، در اسفندماه احکام مربوط به افزایش حقوق اعضای هیات علمی صادر شد که این اقدام قابل تقدیر بود، اما این افزایش به‌ صورت ناقص اجرا شد.

مخالفت شورای حقوق و دستمزد با افزایش حقوق کارکنان دانشگاه‌ها

عظیمی‌راد ادامه داد: قرار بود همزمان با افزایش حقوق اعضای هیات علمی، حقوق کارکنان دانشگاه‌ها نیز اصلاح شود، اما شورای حقوق و دستمزد تنها با افزایش حقوق هیات علمی موافقت کرد و افزایش حقوق کارکنان دانشگاه‌ها به تصویب نرسید؛ موضوعی که موجب نارضایتی کارکنان شده است. در جلسه اخیر با نمایندگان شورای صنفی کارکنان دانشگاه‌ها نیز این موضوع بررسی شد و جمع‌بندی این بود که کمیسیون آموزش پیگیری افزایش حقوق کارکنان دانشگاه‌ها را در دستور کار جدی خود قرار دهد و این افزایش حقوق در حکم کار گزینی آنها مطرح شود.

لزوم ایجاد مسیر رشد شغلی برای کارکنان دانشگاه‌ها

سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس در ادامه تأکید کرد: یکی از مطالبات کارکنان دانشگاه‌ها، ایجاد مسیر ارتقای شغلی و استفاده از ظرفیت مدیریتی آنان است؛ چرا که در شرایط فعلی بسیاری از سمت‌های مدیریتی صرفاً در اختیار اعضای هیات علمی قرار می‌گیرد و کارکنان عملاً فرصت رشد ندارند که این مسئله برای محیط‌های دانشگاهی آسیب‌زا است.

کمیسیون آموزش پیگیر افزایش حقوق کارکنان دانشگاه‌ها

عظیمی‌راد در پایان، با اشاره به گلایه‌های کارکنان دانشگاه‌ها درباره بی‌تفاوتی وزیر علوم نسبت به افزایش حقوق آنان به خانه ملت خاطرنشان کرد: انتظار این است که وزارت علوم مسیر افزایش حقوق کارکنان دانشگاه‌ها را نیز به‌طور جدی دنبال کند و نباید نسبت به این موضوع بی‌تفاوت بود؛ کمیسیون آموزش مجلس نیز این مسئله را تا حصول نتیجه نهایی پیگیری خواهد کرد تا هم جایگاه اعضای هیات علمی و هم کارکنان دانشگاه‌ها به‌طور متوازن تقویت شود.