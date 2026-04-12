واکنش سفارت ایران در اتریش به مطلبی درباره محاصره دریایی ایران
به گزارش ایلنا، سفارت ایران در اتریش در واکنش به مطلبی درباره محاصره دریایی که ترامپ آن را بازنشر داده است، نوشت: یک توضیح ساده برای کسانی که نگران هستند: محاصره یک چیز آن را مسدود میکند. محاصره تنگه هرمز هم نمیتواند آن را «باز» کند، بلکه فقط آن را مسدودتر میکند. تنها راه خروج از این مشکل خودساخته، صراحت و انعطافپذیری در مذاکرات است. به عقل و منطق گردن نهید.