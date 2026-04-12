واکنش سفارت ایران در اتریش به مطلبی درباره محاصره دریایی ایران

سفارت ایران در اتریش تاکید کرد: نها راه خروج از این مشکل خودساخته، صراحت و انعطاف‌پذیری در مذاکرات است. به عقل و منطق گردن نهید.

به گزارش ایلنا، سفارت ایران در اتریش در واکنش به مطلبی درباره محاصره دریایی که ترامپ آن را بازنشر داده است، نوشت: یک توضیح ساده برای کسانی که نگران هستند: محاصره یک چیز آن را مسدود می‌کند. محاصره تنگه هرمز هم نمی‌تواند آن را «باز» ​​کند، بلکه فقط آن را مسدودتر می‌کند. تنها راه خروج از این مشکل خودساخته، صراحت و انعطاف‌پذیری در مذاکرات است. به عقل و منطق گردن نهید.

 

