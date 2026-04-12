به گزارش ایلنا، رضا نصری از اعضای رسانه ای هیات ایران در اسلام آباد در حساب شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:

آقای دکتر عراقچی تاکنون هیچ‌گونه اظهارنظری درباره مذاکرات نداشته است. هرگونه بیانیه یا اظهارنظری که به او نسبت داده شده، نادرست و جعلی است.

همان‌گونه که اسرائیل سابقه‌ای طولانی در انجام عملیات‌های «پرچم دروغین» در میدان دارد، یک تلاش موازی نیز برای انتشار اظهارات ساختگی در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی به نام مقامات ایرانی در جریان است.

