پزشکیان در بازدید و نظارت ستادی از سازمان برنامه و بودجه و سه وزارتخانه راهبردی:
خدمت بیوقفه به مردم در شرایط جنگی، افتخار ملی است/ تأمین پایدار انرژی و معیشت مردم، اولویت نخست دولت در شرایط بحران است
رئیسجمهور در جریان بازدید و نظارت ستادی، عملکرد دستگاههای کلیدی کشور در حوزههای انرژی، تأمین منابع، خدمات زیربنایی و امنیت غذایی را مورد ارزیابی قرار داد و ضمن صدور دستورات لازم، بر تقویت تابآوری ملی و پایداری خدمات عمومی تأکید کرد.
به گزارش ایلنا، در ادامه بازدیدهای نظارتی و میدانی، دکتر مسعود پزشکیان با حضور در سازمان برنامه و بودجه کشور و سه وزارتخانه راهبردی نفت، نیرو و جهاد کشاورزی، از نزدیک در جریان روند فعالیتها، چالشها و اقدامات صورتگرفته در شرایط ویژه کشور قرار گرفت.
این بازدیدها با هدف ارزیابی دقیق عملکرد دستگاههای اجرایی در مقطع حساس کنونی، بهویژه در پی تهاجمات اخیر ایالات متحده آمریکا و رژیم صهیونیستی و آثار آن بر زیرساختها و منابع ملی، انجام شد.
رئیسجمهور در جریان نظارت ستادی و بازدید از این دستگاههای اجرایی ضمن استماع گزارشهای تخصصی و تفصیلی مدیران و کارشناسان، دستورات لازم را برای استمرار خدماترسانی مطلوب به مردم و نیز جبران خسارات و رفع موانع موجود صادر کرد.
بررسی راهبردی منابع و مصارف در سازمان برنامه و بودجه
پزشکیان در سازمان برنامه و بودجه، با تمرکز بر ابعاد اجرایی قانون بودجه، نحوه تأمین و تخصیص منابع در شرایط خاص کشور را مورد بررسی دقیق قرار داد.
رئیس جمهور در نشست با رییس و مدیران ارشد این سازمان، موضوعاتی همچون تأمین مالی طرحهای حمایتی در شرایط جنگی، جبران خسارات وارده و مدیریت بهینه منابع عمومی را مورد واکاوی قرار گرفت.
پزشکیان ضمن قدردانی از تلاشهای شبانهروزی کارشناسان و مدیران این سازمان، بر ضرورت ارتقای کارآمدی نظام تخصیص منابع و حفظ پایداری مالی دولت تأکید کرد.
تقدیر از ایستادگی وزارت نفت در شرایط بحران
رئیسجمهور در ادامه با حضور در وزارت نفت، گزارش جامعی از میزان خسارات وارده به منابع و تأسیسات نفت و گاز کشور در پی حملات اخیر دریافت کرد.
پزشکیان با اشاره به اینکه این وزارتخانه یکی از کانونهای اصلی این تهاجمات بوده است، تصریح کرد: با وجود شرایط خطیر و تهدیدات گسترده، تداوم تأمین انرژی و عدم بروز کمترین اختلال در زندگی مردم، مرهون مجاهدت، تخصص و برنامهریزی دقیق مدیران، مهندسان و کارکنان این حوزه است.
رئیس جمهور این تلاشها را حماسهای بزرگ و ماندگار توصیف کرد و افزود که کارکنان این وزارتخانه در سختترین و خطرناکترین شرایط، از خدمترسانی دست نکشیدند.
وزیر نفت نیز ضمن قدردانی از حمایتها و هدایتهای رئیسجمهور، دستاوردهای حاصلشده را نتیجه مدیریت کلان و پشتیبانی مستمر دولت دانست.
مدیریت بحران در حوزه آب و برق
پزشکیان سپس در وزارت نیرو حضور یافت و پس از دریافت گزارشهای تخصصی، از اقدامات مؤثر این وزارتخانه در مدیریت بحران آب و برق در دوره جنگی تقدیر کرد.
رئیس جمهور با اشاره به تخریب بخشی از زیرساختهای این بخش بر اثر حملات دشمن، تأکید کرد که بازسازی سریع و جلوگیری از بروز اختلال گسترده در خدمات عمومی، نشاندهنده توان فنی و روحیه جهادی مجموعه وزارت نیرو است.
دکتر پزشکیان همچنین با تأکید بر اهمیت مدیریت مصرف، از عموم مردم خواست در شرایط خاص کشور، همکاری بیشتری در صرفهجویی آب و برق داشته باشند و افزود:
اگرچه تمهیدات لازم اندیشیده شده است، اما شرایط جنگی اقتضائات ویژهای دارد و مشارکت عمومی در این زمینه ضرورتی انکارناپذیر است.
رئیس جمهور همچنین بر نقش نهادهای فرهنگی، رسانه ملی و ائمه جماعات در ترویج فرهنگ پرهیز از اسراف و تبذیر، با استناد به آموزههای دینی، تأکید کرد.
تأمین پایدار کالاهای اساسی توسط وزارت جهاد کشاورزی
در ادامه، دکتر پزشکیان با حضور در وزارت جهاد کشاورزی، از تلاشهای این وزارتخانه در مدیریت زنجیره تأمین، تولید و توزیع کالاهای اساسی قدردانی کرد.
بر اساس گزارشهای ارائهشده، در طول دوره بحران، هیچگونه کمبود یا نایابی در اقلام اساسی مورد نیاز مردم مشاهده نشده و نظام توزیع با ثبات و کارآمدی عمل کرده است.
رئیس جمهور ضمن دریافت گزارشهای تکمیلی، دستورات لازم را برای استمرار این روند و تقویت امنیت غذایی کشور صادر کرد.
وزیر جهاد کشاورزی نیز با اشاره به عملکرد موفق این وزارتخانه، آن را حاصل حمایتها، تدابیر و حضور میدانی رئیسجمهور در میان مردم دانست و تأکید کرد: حضور فعال و مستمر رئیس جمهور در صحنه، یکی از عوامل مهم تقویت روحیه مقاومت و ایستادگی مردم در دوره چهلروزه اخیر بوده است.