ظریف: دلیل ناکامی مذاکرات تلاش آمریکا برای دیکته کردن است

به گزارش ایلنا، محمدجواد ظریف وزیر پیشین امور خارجه و بنیانگذار پایاب، در واکنش به اظهارات معاون رییس جمهور آمریکا در پایان مذاکرات شب گذشته نوشت:

می‌خواهید بدانید چرا مذاکرات به نتیجه نرسید؟ جی‌دی ونس: «آنها پذیرفتن شرایط ما را انتخاب نکرده‌اند.» آهان هیچ مذاکره‌ای – حداقل با ایران – بر مبنای «شرایط ما/شما» به نتیجه نخواهد رسید. آمریکا باید یاد بگیرد: نمی‌توانی شرایطت را به ایران دیکته کنی. هنوز برای یادگیری دیر نشده. هنوز.

