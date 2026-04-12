ظریف: دلیل ناکامی مذاکرات تلاش آمریکا برای دیکته کردن است
وزیر پیشین امور خارجه گفت: آمریکا باید یاد بگیرد: نمیتوانی شرایطت را به ایران دیکته کنی. هنوز برای یادگیری دیر نشده. هنوز.
به گزارش ایلنا، محمدجواد ظریف وزیر پیشین امور خارجه و بنیانگذار پایاب، در واکنش به اظهارات معاون رییس جمهور آمریکا در پایان مذاکرات شب گذشته نوشت:
میخواهید بدانید چرا مذاکرات به نتیجه نرسید؟ جیدی ونس: «آنها پذیرفتن شرایط ما را انتخاب نکردهاند.» آهان هیچ مذاکرهای – حداقل با ایران – بر مبنای «شرایط ما/شما» به نتیجه نخواهد رسید. آمریکا باید یاد بگیرد: نمیتوانی شرایطت را به ایران دیکته کنی. هنوز برای یادگیری دیر نشده. هنوز.