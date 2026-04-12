خلیفه ارامنه تهران:
او را یک میهن دوست واقعی دیدیم
آیین بزرگداشت چهلمین روز شهادت آیتالله العظمی خامنهای رهبر شهید انقلاب اسلامی در کلیسای سرکیس مقدس تهران برگزار شد.
به گزارش ایلنا، سبوه سرکیسیان خلیفه ارامنه تهران گفت: آیتالله خامنهای به همراه جمعی از فرماندهان و کودکان مظلوم و بیگناه میناب توسط جنایتکاران آمریکایی صهیونی قربانی شدند.
وی ادامه داد: رهبر عظیم الشأن انقلاب ۳۷ سال مسئولیت رهبری را به خوبی ایفا کرد و با غیرت مثال زدنی اجازه نداد تمامیت ارضی ایران به خطر بیفتد. او را یک میهن دوست واقعی دیدیم.
خلیفه ارامنه تهران تصریح کرد: آیتالله خامنهای با خانوادههای شهدای #ارامنه و دیگر شهدا دیدار میکرد و این کار ایشان بسیار دلگرم کننده بود، ایشان کنار خانوادههای شهدا مینشستند و سخنان آنان را میشنیدند و در غم آنان شریک میشدند.
وی با بیان اینکه بیایید برای آرامش روح رهبر شهید و دیگر شهدا دعا کنیم گفت: جمهوری اسلامی #ایران و جامعه ایران رهبر بزرگ و خردمندی را از دست داد و ما به فرزند ایشان و رهبر جدید تسلیت میگوییم و برای آیتالله سیدمجتبی خامنهای رهبر جدید آرزوی توفیق داریم.