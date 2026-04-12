به گزارش ایلنا، سبوه سرکیسیان خلیفه ارامنه تهران گفت: آیت‌الله خامنه‌ای به همراه جمعی از فرماندهان و کودکان مظلوم و بی‌گناه میناب توسط جنایتکاران آمریکایی صهیونی قربانی شدند.

وی ادامه داد: رهبر عظیم الشأن انقلاب ۳۷ سال مسئولیت رهبری را به خوبی ایفا کرد و با غیرت مثال زدنی اجازه نداد تمامیت ارضی ایران به خطر بیفتد‌. او را یک میهن دوست واقعی دیدیم.

خلیفه ارامنه تهران تصریح کرد: آیت‌الله خامنه‌ای با خانواده‌های شهدای #ارامنه و دیگر شهدا دیدار می‌کرد و این کار ایشان بسیار دلگرم کننده بود، ایشان کنار خانواده‌های شهدا می‌نشستند و سخنان آنان را می‌شنیدند و در غم آنان شریک می‌شدند.

وی با بیان اینکه بیایید برای آرامش روح رهبر شهید و دیگر شهدا دعا کنیم گفت: جمهوری اسلامی #ایران و جامعه ایران رهبر بزرگ و خردمندی را از دست داد و ما به فرزند ایشان و رهبر جدید تسلیت می‌گوییم و برای آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای رهبر جدید آرزوی توفیق داریم.

