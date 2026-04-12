محسن پاک‌آیین، سفیر سابق ایران در آذربایجان در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره ارزیابی‌اش از مذاکرات پاکستان و عدم نتیجه در این مذاکرات گفت: واقعیت این است که جمهوری اسلامی ایران با اتکا به قدرت نظامی و دست برتر در میدان و همچنین حمایت قاطع مردمی وارد این مذاکرات شد و برنامه داشت.

وی ادامه داد: جمهوری اسلامی از قبل برنامه برای مذاکرات را در قالب طرح ۱۰ ماده‌ای که در واقع مبنای مذاکرات قرار گرفت، برنامه‌ریزی کرده بود و این برنامه را نشان داد و به دنبال این بود که با دفاع از حاکمیت ملی و تمامیت ارضی کشور بتواند در میدان دیپلماسی هم مقتدرانه عمل کند.

این دیپلمات پیشین گفت: با این حال در طرف مقابل، آمریکایی‌ها مجدداً زیاده‌خواهی‌های خودشان را مطرح کردند و آنگونه که از فهوای مصاحبه مسئولان برمی‌آید، مجدداً به حاکمیت ملی ایران احترام نگذاشتند و مانع به نتیجه رسیدن مذاکرات شدند. این آمریکا بود که مجددا مذاکرات را به بن‌بست کشاند. آقای ونس هم در مصاحبه خودش، این‌گونه سعی کرد القا کند که آمریکا برای برنامه هسته‌ای ایران و اینکه از دستیابی ایران به بمب اتمی جلوگیری کند، وارد مذاکره شده است، در حالیکه آمریکایی‌ها بارها اعلام کرده بودند که تاسیسات هسته‌ای ما را از بین برده‌اند و همچنین ایران همواره اطمینان داده که به طرف بمب اتم و ساخت بمب اتمی نمی‌رود.

پاک آیین گفت: انگیزه اصلی آمریکا از ورود در این مسئله، تنگه هرمز و تاثیرگذاری بر قیمت نفت بود و در واقع عامل اصلی که موجب به بن‌بست رسیدن مذاکرات شد، این بود که آمریکایی‌ها نمی‌خواهند حق حاکمیت ایران بر تنگه هرمز را بپذیرند و می‌خواهند با اعمال زور به منافع خودشان برسند لذا این آمریکایی‌ها بودند که مانع دستیابی به توقف جنگ به صورت پایدار شدند. در ارتباط با آینده و روزهای بعد هم حتماً مسئولین با توجه به رویکردی که آمریکا خواهد داشت، تصمیم‌گیری لازم را خواهند داشت.

وی درباره تلاش کشورهای میانجی در روزهای آینده گفت: رویکرد آمریکایی‌ها در این مذاکرات آنگونه که از اخبار برمی‌آید رویکردی برای اینکه توافقی حاصل شود نبوده است. حالا باید دید میانجی‌گرها چگونه عمل خواهند کرد، آمریکایی‌ها اگر بخواهند از موضع زیاده‌خواهی وارد مذاکرات شوند یا مطالباتی را داشته باشند و به حاکمیت ملی ایران احترام نگذارند، قطعاً هر چند بار هم که مذاکرات انجام شود، به نتیجه نخواهد رسید. این آمریکاست که باید رویه خودش را تغییر دهد.

این دیپلمات پیشین درباره کارشکنی رژیم صهیونیستی در روند مذاکرات گفت: قطعاً رژیم صهیونیستی به دنبال موفقیت این مذاکرات نبود و از همان روز اول هم این را اعلام کرد و با حمله به لبنان سعی کرد که جلوی توافق را بگیرد. آمریکا، به اعتقاد من، تا زمانی که برای منافع رژیم صهیونیستی پیش از منافع مردم آمریکا اهمیت قائل است، نمی‌تواند به یک توافق خوب با ایران برسد و کماکان شکست در میدان دیپلماسی برای آمریکا ادامه خواهد داشت.

