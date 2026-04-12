به گزارش ایلنا، محسن اسلامی دبیر و سخنگوی ستاد انتخابات کشور با اشاره به بررسی آخرین وضعیت برگزاری انتخابات در استان‌ها در جلسه وبیناری ستاد انتخابات کشور با روسای ستادهای انتخابات استانی، گفت: گزارش‌های ارائه‌شده نشان می‌دهد که آمادگی لازم از ناحیه ستادهای انتخابات استانی به منظور برگزاری مناسب انتخابات وجود دارد. ستاد انتخابات کشور بر لزوم دقت، اهتمام و پیگیری جدی فرآیندهای اجرایی توسط رؤسای ستادهای استانی، فرمانداران و بخشداران تأکید دارد و خواستار نظارت مستمر بر روند اجرا است.

وی همچنین با اشاره به مراحل جاری انتخابات شوراهای اسلامی روستا گفت: در حال حاضر، فرآیند بررسی اعتراض‌ها نسبت به سوابق داوطلبان در حال انجام است و هیئت‌های نظارت شهرستان‌ها تا ۲۷ فروردین فرصت دارند پاسخ لازم را ارائه کنند.

سخنگوی ستاد انتخابات کشور ادامه داد: مرحله اصلی پیش‌رو، بازه تبلیغات انتخاباتی است که از سوم اردیبهشت‌ماه آغاز می‌شود و تا نهم اردیبهشت ادامه خواهد داشت و لازم است که مسئولان محلی با دقت نسبت به تبیین و اجرای این مرحله اقدام کنند.

اسلامی در پایان با اشاره به شرایط خاص کشور عنوان کرد: با وجود شرایط جنگی، انسجام و حضور مردم نقش تعیین‌کننده‌ای دارد و انتخابات در موعد مقرر، با شکوه و با مشارکت گسترده برگزار خواهد شد.

