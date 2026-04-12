به گزارش ایلنا، علی زینی‌وند معاون سیاسی وزیر و رئیس ستاد انتخابات کشور با اشاره به برگزاری اولین جلسه با معاونان سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری های سراسر کشور در سال ۱۴۰۵ که به صورت وبیناری برگزار شد، اظهار داشت: موضوع انتخابات یکی از دستورکارهای این جلسه بود. آخرین آمادگی‌های استان‌ها برای برگزاری انتخابات در این جلسه تشریح شد. همچنین در خلال آن، به نمایندگی از وزیر کشور از مجموعه مدیریت استان‌ها که دوشادوش مردم در خیابان و دوشاش رزمندگان شجاع در میدان نبرد، ضلع سوم، یعنی خدمت‌رسانی به مردم را به عهده داشتند، تقدیر شد.

زینی‌وند تصریح کرد: تشریح خطوط و سیاست‌های کلی درباره حفظ انسجام و حمایت از تیم مداکره‌کننده که در میدان دیپلماسی برای تثبیت پیروزی ملت ایران تلاش می‌کنند، از موضوعات دیگر مطرح‌شده در این جلسه بود.

معاون سیاسی وزیر کشور افزود: به تعبیر رهبر معظم انقلاب که فرمودند تجمع و حمایت مردم حتما باعث موفقیت بیشتر ما در میز مذاکره در کنار موفقیت‌ها در میدان جنگ خواهد بود.

سخنگوی وزارت کشور با بیان اینکه در ادامه این جلسه مسائل کلی استان‌ها مرور شد، افزود: همه گزارشات نشان از هماهنگی، انسجام و مدیریت موثر و خوب امور مردم در استان‌های کشور بود.

رئیس ستاد انتخابات کشور با تاکید بر اینکه مراحل مختلف فرایند انتخابات در طول یک سال گذشته طی شده است، گفت: کل فرایندهای انتخابات مصادف با ۳ واقعه مهم جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، وقایع دی‌ماه و جنگ رمضان شد، اما به‌رغم آن فرایند امور مهم کشور از جمله انتخابات تعطیل نشد.

زینی‌وند خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه مدت زمان کمی تا برگزاری انتخابات باقی مانده است، در جلسه امروز تاکید شد که تلاش بیشتری صورت بگیرد تا اگر احتمالا وقفه یا خللی ایجاد شده است سریع‌تر جبران و همه فرایندها برای برگزاری انتخابات آماده شود.

برگزاری جلسات منظم ستاد انتخابات کشور در شرایط جنگی

در ادامه نیز، محسن اسلامی، دبیر و سخنگوی ستاد انتخابات کشور از برگزاری منظم جلسات این ستاد حتی در شرایط جنگی خبر داد و گفت: امروز نشست مشترکی با حضور رئیس و اعضای ستاد انتخابات کشور، رؤسای ستادهای انتخابات استانی به‌صورت وبیناری برگزار شد.

وی با اشاره به بررسی آخرین وضعیت برگزاری انتخابات در استان‌ها در این جلسه، افزود: گزارش‌های ارائه‌شده نشان می‌دهد که آمادگی لازم از ناحیه ستادهای انتخابات استانی به منظور برگزاری مناسب انتخابات وجود دارد.

اسلامی تأکید کرد: ستاد انتخابات کشور بر لزوم دقت، اهتمام و پیگیری جدی فرآیندهای اجرایی توسط رؤسای ستادهای استانی، فرمانداران و بخشداران تأکید دارد و خواستار نظارت مستمر بر روند اجرا است.

سخنگوی ستاد انتخابات کشور با اشاره به مراحل جاری انتخابات شوراهای اسلامی روستا گفت: در حال حاضر، فرآیند بررسی اعتراض‌ها نسبت به سوابق داوطلبان در حال انجام است و هیئت‌های نظارت شهرستان‌ها تا ۲۷ فروردین فرصت دارند پاسخ لازم را ارائه کنند.

وی ادامه داد: مرحله اصلی پیش‌رو، بازه تبلیغات انتخاباتی است که از سوم اردیبهشت‌ماه آغاز می‌شود و تا نهم اردیبهشت ادامه خواهد داشت و لازم است مسئولان محلی با دقت نسبت به تبیین و اجرای این مرحله اقدام کنند.

اسلامی در پایان با اشاره به شرایط خاص کشور خاطرنشان کرد: با وجود شرایط جنگی، انسجام و حضور مردم نقش تعیین‌کننده‌ای دارد و انتخابات در موعد مقرر، با شکوه و با مشارکت گسترده برگزار خواهد شد.

