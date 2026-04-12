توضیحات بقایی درباره جزئیات مذاکرات ایران و آمریکا در اسلام آباد

به گزارش خبرنگار ایلنا، اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه درباره مذاکرات ایران و آمریکا در پاکستان گفت: فکر می کنم این دور از مذاکرات تحقیقا طولانی‌ترین مذاکراتی بود که ما در این یکسال داشتیم 24 الی 25 ساعت ادامه داشت یعنی از دیروز صبح که گفت‌وگوهای غیرمستقیم با طرف پاکستانی شروع شد تاکنون بی وقفه ادامه داشت.

وی ادامه داد: در طول شب طیفی از گفت‌وگوها هم درباره پیشنهاد ده بندی ما مطرح شده بود و هم نکاتی که طرف مقابل داشت. در مورد یک سری از موضوعات ما به تفاهماتی رسیدیم اما درباره دو الی سه موضوع مهم دیدگاه‌ها فاصله داشت و در نهایت این گفت‌وگوها منجر به توافق نشد.

سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان درباره ادامه این مسیر گفت: دیپلماسی هیچ وقت کارش تمام نمی‌شود و دیپلماسی همیشه ابزاری برای تامین و صیانت از منافع ملی است و دیپلمات‌ها وظیفه‌شان را در هر شرایطی چه در زمان جنگ و چه در زمان صلح باید انجام بدهند.

وی ادامه داد: چند نکته را باید در نظر داشته باشیم. اولا این دور از مذاکرات بعد از چهل روز جنگ تحمیلی و چند روز بعد از آتش بس انجام شد و در یک فضای مملو از نه بی‌اعتمادی بلکه بدگمانی و سوءظن بود. به هر حال طرف آمریکایی به همراه رژیم صهیونیستی برای دومین بار در طول نه ماه مرتکب تجاوز نظامی به ما شده است. لذا طبیعی است که از ابتدا هم نباید این انتظار وجود می‌داشت که ظرف یک جلسه بتوانیم به توافق برسیم فکر نمی‌کنم کسی چنین انتظاری داشته باشد علیرغم اینکه این طولانی‌ترین جلسه‌ای بود که ما در این یکسال داشتیم.

بقایی گفت: نکته دیگری که باید مدنظر داشت پیچیدگی موضوعات و پیچیدگی شرایط بود برخی از موضوعات جدید این بار به مذاکرات اضافه شده بود مانند موضوع تنگه هرمز یا منطقه، این موارد شرایط ویژگی‌ها و مقتضیات خود را دارد اما فکر می‌کنم به هر حال در هر شرایطی باید به عنوان دیپلمات و دستگاه دیپلماسی پیگیر منافع کشورمان باشیم و از ابزار دیپلماسی صیانت برای حقوق ملت ایران از آن استفاده کنیم.

وی تصریح کرد: از دولت و مردم پاکستان و از شخص شهباز شریف و عاصم منیر فرمانده کل ارتش و اسحاق دار وزیر امور خارجه تشکر می‌کنم مساعی پاکستان در چند هفته اخیر و به ویژه این دو الی سه روز شایسته تقدیر است و اطمینان داریم که تماس‌ها و رایزنی‌ها بین ایران و پاکستان و سایر دوستان در منطقه ادامه پیدا خواهد کرد، دیپلماسی همچنان در کنار سایر اجزای حاکمیت و مردم خوبمان و مدافعان وطن برای صیانت از کشور آماده هر گونه همکاری و فداکاری است.

