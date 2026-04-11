در واکنش به ۲۰ میلیونی شدن پویش جانفدا
محسنی اژهای: ایران سرزمین حماسه و ایثار باقی میماند
به گزارش ایلنا، حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژهای در حساب ویراستی خود نوشت:
«عبور پویش «جانفدا برای ایران» از مرز بیست میلیون، گواهی روشن بر این حقیقت است که ایران سرزمین حماسه و ایثار باقی میماند.
ملت بزرگ ایران، وطندوستی و ازخودگذشتگی خود را بارها در عمل به اثبات رسانده است.
درود بر این ملت سلحشور که مسیر تمدن نوین اسلامی را با گامهای استوار میپیماید.»