بقایی:

ترغیب به تروریسم دولتی و اخاذی در حین مذاکره

سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به مقاله مندرج در یکی از رسانه‌های تندروی آمریکایی که مذاکره‌کنندگان ایرانی را تهدید به ترور کرده است، در شبکه ایکس نوشت: ترغیب علنی به تروریسم دولتی باید توسط همگان محکوم شود.

به گزارش ایلنا، اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به مقاله مندرج در یکی از رسانه‌های تندروی آمریکایی که مذاکره‌کنندگان ایرانی را تهدید به ترور کرده است، در شبکه ایکس نوشت: 

«در حالی که مقامات آمریکایی ایران را به فقدان «حسن نیت» و «اخاذی» متهم می‌کنند، برخی جریان‌ها در عرصه سیاست‌گذاری و رسانه‌ای آمریکا آشکارا توصیه می‌کنند که در صورت شکست مذاکرات، مذاکره‌کنندگان ایرانی ترور شوند.

آیا این رویکرد بازتاب یک گفتمان سیاسی نیست که با توسل به ارعاب و تحریک علنی به ترور، خشونت و قتل، به دنبال عادی‌سازی اخاذی است؟!

این ترغیب علنی به تروریسم دولتی باید توسط همگان محکوم شود.»

 

