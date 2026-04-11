توضیح سخنگوی وزارت خارجه درباره مذاکرات ایران و آمریکا در پاکستان/ مبارزه نفسگیر در عرصه دیپلماسی در جریان است
سخنگوی وزارت امور خارجه درباره مذاکرات ایران و آمریکا در پاکستان توضیحاتی ارائه کرد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه درباره مذاکرت ایران و آمریکا گفت: در گفتوگوی آقای قالیباف و عراقچی ملاحظات و نقطه نظرات و مطالبات ایران براساس همان بسته پیشنهادی ده بندی به طرف پاکستانی منتقل شد برای ما مهم بود که بدون هیچ ابهامی نظرات را اعلام کنیم.
وی ادامه داد: رد و بدل شدن پیامها از ساعات ابتدایی روز از سر گرفته شد. دیدارهای زیادی هم با سرلشکر عاصم منیر و نخست وزیر پاکستان رئیس مجلس برقرا شد و گفتوگوهای خوبی صورت گرفت.
سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: در همه این گفتوگو آنچه که مهم بود انتقال صریح و روشن مواضع و مطالبات جمهوری اسلامی ایرانی بود این گفتوگوها همچنان ادامه دارد و آقای قالیباف و هیات همراه مشغول تبادل نظر با طرفهای پاکستانی هستند.
وی ادامه داد: در حال حاضر دیپلماسی برای ما بدون اغراق ادامه دفاع و جنگ است ما چهل روز را با تمام توان پشت سرگذاشتهایم مدافعان وطن به پشتوانه مردم در این چهل روز نشان دادهاند که برای دفاع از کیان ایران مبعوث شدهاند و جانانه جنگیدهاند. الان نوبت دیپلماسی است.
سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: بنابراین دیپلماسی و دفاع دو روی یک سکه است انشاالله با دفاع مردم خوبمان و با حمایت همه جانبه همه بخشهای نظام امیدواریم از این مرحله هم سربلند بیرون بیاییم.
بقایی گفت: در حال حاضر یک مبارزه نفسگیر در عرصه دیپلماسی در جریان است و به مردم وفادار و فهیممان اطمینان میدهم همانطور که مدافعان وطن پای لانچرها ایستادگی کردهاند فرزندان شما در دستگاه دیپلماسی هم با تمام توان از همه ظرفیتها برای تثبیت دستاوردهای کشورمان و دفاع از کیان ایران استفاده میکنند.
وی درباره اینکه نقض آتشبس از طرف ایران خط قرمز محسوب میشود آیا مصداقی در این مدت برای نقض آتشبس وجود داشته است، گفت: ما از ابتدا تاکید کردیم که وقتی میگوییم آتشبس واقعا آتشبس است. همزمان که دستکاه دیپلماسی کار خود را انجام میدهد ما با دقت مراقبت میکنیم و در تماس نزدیک با نیروهای مسلح هستیم تا کوچکترین مورد از نقض آتشبس گزارش شود هر جا که لازم باشد مدافعان میهن قاطع صریح واکنش نشان میدهند و هر جا که ضرورت داشته باشد ما همزمان در دستگاه دیپلماسی پیگیری میکنیم.
بقایی یادآور شد: براساس گزارشهایی که ما گرفتهایم الحمدلله بغیر از همان ساعات اولیه اولین روزی که آتشبس اعلام شد و چند مورد از نقض آتشبس که صورت گرفت و نیروهای مسلح ما با قاطعیت و سرعت و همه توان پاسخ دادند، از آن زمان تاکنون گزارشی دال بر اینکه نقض آتشبس جدی علیه جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته باشد، نداشتهایم.
وی ادامه داد: مواردی هم بوده و همین امروز هم یک الی دو مورد بود که حدس بر این بود که ممکن است زمینهای برای نقض آتشبس فراهم شود که خیلی صریح و جدی هشدار داده شد و دشمن سریع اقدام خود را تصحیح کرد بنابراین هم نیروهای مسلح دستشان روی ماشه است و هم دستگاه دیپلماسی کوچکترین موضوعات را مراقبت میکنند که به موقع پاسخ داده شود.
سخنگوی وزارت امور خارجه درباره تحولات لبنان گفت: درخصوص لبنان هم براساس توافقی که صورت گرفته بود، توقف جنگ در همه جبههها از جمله در لبنان بخشی از تفاهم آتشبس بود این را ما نگفتهایم و ادعا نمیکنیم بلکه میانجیگر پاکستانی هم تصریح کرده است این مطالبه ما بوده است در این چند روز هم خیلی صریح این بحث مطرح شده است از دیروز هم که ما وارد شدهایم ارتباط بین اسلام آباد و بیروت به صورت مستمر برقرار است و ما هم با سفیرمان در بیروت در حال گفتوگو هستیم و مرتب به ما گزارش میدهد و هم با جهات ذیربط در لبنان برای اینکه اطمینان حاصل کنیم تعهداتی که در قبال آتش بس داده شده در همه جبههها انجام شود.