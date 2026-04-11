به گزارش ایلنا، حجت الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری رئیس دیوان عالی کشور در جلسه شورای معاونین که صبح امروز ۱۴۰۵/۰۱/۲۲ برگزار شد، پیرامون شهادت مظلومانه رهبر معظم انقلاب نکاتی را متذکر شد و با تاکید بر این امر که شهادت عزت و حیات ابدی است، تصریح کرد: شهادت امام خامنه‌ای (ره) به دست اشقی الاشقیا ثلمه‌ای بزرگ و غم و اندوهی سنگین بر دل‌ها نهاد، اما همچون شهادت سیدالشهدا که برکات عظیمی برای اسلام در پی داشت، شهادت قائد امت اسلامی نیز چنان وحدت و اتحاد مقدسی را در بین ملت ایران و آزادگان جهان به وجود آورد که نظیری برای آن در دنیا یافت نمی‌شود.

حجت الاسلام والمسلمین منتظری ادامه داد: شهادت رهبر معظم انقلاب آنهم در محل کار و زندگی ایشان و نه در پناهگاه، موجب شد حتی افرادی که آنچنان دل در گرو رهبری نداشتند عشق به چنین رهبری پیدا کنند، دنیای اسلام گوهر بزرگی را از دست داد، اما خداوند متعال خلف صالح ایشان را به ما عنایت فرمود تا راه نورانی آن امام شهید با قدرت و صلابت هر چه بیشتر ادامه یابد.

رئیس دیوان عالی کشور تاکید کرد: شهادت رهبر معظم انقلاب (ره) به عنوان ولی خدا وجدان‌های خفته را بیدار و موجب مکتب سازی و عزت و حیات ابدی خواهد شد انشاءالله.

این مقام عالی قضایی در بخش دیگری از سخنانش به جنایات دشمن آمریکایی -صهیونیستی در میهمن عزیزمان اشاره کرد و گفت: دشمنان ما از پست‌ترین افراد هستند که به هیچ یک از قواعد انسانی پایبند نیستند، حیوان‌های انسان نمای خبیثی که از هیچ جنایتی در حق بشریت کوتاهی نمی‌کنند، حمله به مدارس، منازل مسکونی، مراکز پزشکی و تحقیقاتی، مراکز علمی و دانشگاهی تنها بخشی از اقدامات جنایتکارانه آنها در به خاک و‌خون کشیدن زنان کودکان بی گناه است.

حجت الاسلام والمسلمین منتظری با اشاره به حضور اثربخش و خدمات بدون وقفه کارکنان مجموعه در زمان جنگ تحمیلی بر خدمتگزاری صادقانه در جهت تکریم ارباب رجوع تاکید کرد و افزود: چنانچه در این مدت در برخی امور به دلیل شرایط جنگ تحمیلی تاخیری ایجاد شده است با تلاش مضاعف و روحیه جهادی جبران مافات شود.

حجت الاسلام والمسلمین منتظری با اشاره به گزارش معاونت قضایی در امور شعب دیوان عالی کشور در خصوص ارجاع پرونده‌های واصله خاطرنشان کرد: از خدمات همکاران وظیفه شناسی که در این مدت جهادی پای کار بودند نهایت قدردانی را دارم، خوشبختانه با تلاش‌های صورت گرفته، کلیه پرونده‌هایی که دراسفند ماه سال گذشته به دیوان واصل شده بود، به شعب ارجاع شد و ارجاع پرونده‌های واصله در سال جدید نیز طی هفته جاری انجام خواهد شد.

در ادامه حمید درخشان نیا معاون امور عمومی و برنامه ریزی گزارشی پیرامون اقدامات عوامل پشتیبانی در تعمیر قسمت‌های آسیب دیده ساختمان در جریان جنگ تحمیلی و خدمت رسانی به مراجعین ارائه داد.

حجت الاسلام والمسلمین منتظری با اشاره به این گزارش و اقدام معاونت امور عمومی و برنامه ریزی دیوان به منظور تقدیر از حضور کارکنانی که در ایام جنگ تحمیلی نهایت همکاری را داشتند تا خللی در امورات قضایی مردم ایجاد نشود تاکید کرد: ما مسئولین باید قدر این مردم عزیز، ولایتمدار و همیشه در صحنه را بدانیم و به آنها خدمت جانانه ارائه دهیم.

وی همچنین در ارتباط با گزارش ارائه شده توسط معاونت هیات عمومی دیوان عالی کشور از تشکیل جلسات کارگروه‌های تخصصی از ابتدای اردیبهشت ماه خبر داد و بر نقش موثر این کارگروه‌ها در حل مشکلات و گره گشایی از کار مردم تاکید کرد.

رئیس دیوان عالی کشور پیرو گزارش معاونت نظارت در خصوص ارجاع الکترونیک پرونده‌ها و اهمیت رسیدگی الکترونیکی به پرونده‌ها تصریح کرد: آموزش قضات جهت رسیدگی به صورت الکترونیک به پرونده‌ها در اولویت برنامه‌ها قرار گیرد.

گفتنی است؛ علی اکبر بختیاری رئیس دفتر ریاست دیوان عالی کشور نیز در این جلسه از ابلاغ برنامه‌های عملیاتی سال ۱۴۰۵ به معاونت‌ها و واحد‌های زیرمجموعه خبر داد و هر یک از اعضای حاضر نیز گزارشی جامع از فعالیت‌های صورت گرفته توسط معاونت متبوع خود ارائه دادند.