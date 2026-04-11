به گزارش ایلنا، امیری مقدم، سفیر ایران در پاکستان در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:

امروز اسلام آباد میزبان میانجیگری پاکستان برای پایان دادن به جنگی غیرقانونی علیه ملت ایران است؛ جنگی که نه تنها جنایتی آشکار علیه ملت و تمدن ایران است، بلکه امنیت منطقه و جهان را نیز به خطر انداخته است.

باید دید آیا ایالات متحده به تلاش‌های میانجیگرانه میزبان به عنوان میانجی احترام می‌گذارد یا...؟!

