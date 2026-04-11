روایت جنتی از یک فقدان جبرانناپذیر؛ خرازی به یاران شهیدش پیوست
وزیر اسبق فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس هیأت اجرایی حزب اعتدال و توسعه، در پی شهادت سید کمال خرازی، رئیس شورای راهبردی روابط خارجی، پیام تسلیتی صادر کرد.
به گزارش ایلنا، علی جنتی، وزیر اسبق فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس هیأت اجرایی حزب اعتدال و توسعه، با صدور پیامی در پی شهادت سید کمال خرازی، این دیپلمات برجسته را شخصیتی خردورز، معتدل و اثرگذار توصیف کرد و فقدان او را ضایعهای سنگین برای کشور و نظام دانست.
جنتی در این پیام آورده است: «دکتر سید کمال خرازی توسط رژیم تبهکار صهیونیستی به شهادت رسید و پس از سالها مجاهدت و خدمت خالصانه در عرصههای مختلف سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، به یاران شهید خود پیوست.»
رئیس هیأت اجرایی حزب اعتدال و توسعه در ادامه ضمن اشاره به سوابق اجرایی این دیپلمات باسابقه تصریح کرده است: خرازی در مسئولیتهای گوناگون از جمله ستاد تبلیغات جنگ، نمایندگی دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد، وزارت امور خارجه و شورای راهبردی روابط خارجی، با برخورداری از دانش، متانت، عقلانیت و اعتدال، منشأ خدمات ارزندهای برای کشور و ملت ایران بود.
در این پیام تاکید شده است: فقدان این شخصیت برجسته، ضایعهای سنگین و جبرانناپذیر برای جمهوری اسلامی ایران محسوب میشود.
رئیس هیأت اجرایی حزب اعتدال و توسعه در پایان، شهادت سید کمال خرازی و همسر وی را به خانواده خرازی، دوستان و همکاران آن مرحوم تسلیت گفت و از خداوند متعال برای آنان علو درجات مسئلت کرد.»