جنتی در این پیام آورده است: «دکتر سید کمال خرازی توسط رژیم تبهکار صهیونیستی به شهادت رسید و پس از سال‌ها مجاهدت و خدمت خالصانه در عرصه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، به یاران شهید خود پیوست.»

رئیس هیأت اجرایی حزب اعتدال و توسعه در ادامه ضمن اشاره به سوابق اجرایی این دیپلمات باسابقه تصریح کرده است: خرازی در مسئولیت‌های گوناگون از جمله ستاد تبلیغات جنگ، نمایندگی دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد، وزارت امور خارجه و شورای راهبردی روابط خارجی، با برخورداری از دانش، متانت، عقلانیت و اعتدال، منشأ خدمات ارزنده‌ای برای کشور و ملت ایران بود.

در این پیام تاکید شده است: فقدان این شخصیت برجسته، ضایعه‌ای سنگین و جبران‌ناپذیر برای جمهوری اسلامی ایران محسوب می‌شود.

رئیس هیأت اجرایی حزب اعتدال و توسعه در پایان، شهادت سید کمال خرازی و همسر وی را به خانواده خرازی، دوستان و همکاران آن مرحوم تسلیت گفت و از خداوند متعال برای آنان علو درجات مسئلت کرد.»