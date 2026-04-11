در این جلسه، حجت‌الاسلام والمسلمین حمزه خلیلی، معاون اول قوه‌قضاییه با تأکید بر ضرورت درک صحیح از شرایط کنونی کشور گفت: امروز همه ما با آگاهی از شرایط، وظیفه داریم با توکل به خداوند و با روحیه جهادی، در مسیر خدمت به مردم گام برداریم.

وی با اشاره به دیدگاه رهبر شهید خود درباره تعالی و تکامل افزود: ایشان می‌فرمودند هرگاه هدفی متعالی دارید، وجود مشکلات و موانع طبیعی است و این ذات مسیر پیشرفت است. ما در ابتدای انقلاب نیز با توطئه‌های منافقان و ترورهای دشمنان مواجه بودیم، اما با رهبری امام خمینی (ره) و اتکال به خداوند بر آن بحران‌ها غلبه کردیم و امروز نیز این مشکلات با همین باور پشت سر گذاشته خواهد شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی توکل به خداوند را گره‌گشای کارها دانست و تصریح کرد: توکل به معنای عهده‌داری آگاهانه، خداجویی و شناخت وظیفه امروز است. ما باید با اطمینان قلبی، وظیفه خود را بدانیم و بر اساس آن حرکت کنیم. امروز مصداق وظیفه‌شناسی، انجام کار مضاعف در رسیدگی به امور مردم است.

وی با اشاره به آموزه‌های دینی درباره حتمیت مرگ، افزود: مرگ همواره در جستجوی انسان است؛ چه از آن بگریزد و چه در پی آن باشد. پس تا آخرین لحظه حیات باید صادقانه و خالصانه تلاش کنیم.

معاون اول قوه‌قضائیه بر تداوم بی‌وقفه رسیدگی به امور مردم و تحقق مأموریت‌های قوه‌قضاییه تأکید کرد و گفت: امروز با کار مضاعف، باید عقب‌ماندگی‌های دوران ۴۰ روزه جنگ جبران شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اهمیت اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول اظهار داشت: ماده ۱۰ این قانون انصافاً سنگین است. دستگاه‌های مربوطه باید نهایت دقت را به کار گیرند تا مردم در روند اجرا و پیشبرد قانون با مشکل مواجه نشوند.» وی همچنین بر اجرای کامل مصوبات و پیگیری دقیق جزئیات تأکید کرد.

در ادامه این جلسه، صاحبکار، معاون راهبردی قوه‌قضاییه گفت: بر اساس تصمیمات اتخاذشده، سامانه‌های سازمان ثبت به صورت شبانه‌روزی برخط است و سایر سامانه‌ها نیز باید متناسب با آنها خدمت‌رسانی کنند. همچنین رؤسای کل دادگستری‌ها مکلف به پیگیری اجرای قانون الزام و ارائه گزارش از نتایج اقدامات هستند. وی افزود: مقرر شده تا پایان فصل بهار، تمامی شهرداری‌ها به سامانه‌های این قانون متصل شوند که اقدامات خوبی در این زمینه آغاز شده و با قدرت ادامه خواهد یافت.

حسن بابایی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز به عنوان میزبان جلسه گفت: علیرغم شرایط جنگ تحمیلی و محدودیت‌های به‌وجودآمده، اجرای قانون الزام به ثبت رسمی با قدرت پیش می‌رود و سازمان ثبت به صورت میدانی آن را رصد و پیگیری می‌کند.

بابایی افزود: شرایط ناشی از جنگ ایجاب می‌کند در کنار کار مضاعف، برخی رویه‌ها و مدیریت‌های اجرایی و میدانی را متناسب با شرایط بازنگری کنیم. دادگستری‌ها نقش مهمی در پیشبرد این قانون دارند و در استان‌هایی که رؤسای کل دادگستری ورود جدی داشته‌اند، شاهد دستاوردهای خوبی هستیم.

وی همچنین بر اهمیت همکاری دهیاری‌ها در اجرای حدنگاری، تبدیل اسناد دفترچه‌ای و دیگر اجزای قانون الزام برای املاک روستایی و اراضی کشاورزی تأکید کرد.

در این جلسه، نمایندگان شهرداری تهران، سازمان نظام مهندسی و سازمان امور اراضی نیز به ارائه گزارش اقدامات خود پرداختند.

لازم به ذکر است در ابتدای جلسه، مصوبات جلسه پیشین قرائت و نتیجه اقدامات انجام‌شده مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.