وی ابراز امیدواری کرد که در سایه راهنمایی‌های مقام معظم رهبری تیم ایرانی موفق از مذاکرات بازگردد و اظهار کرد: تیم مذاکره کننده ما به همراه کوله پشتی‌ها و عکس‌های کودکان میناب عازم پاکستان شد، این حرکت نشان از این داشت که ما با این کوله بار داریم عازم گفت‌وگو می‌شویم و آگاه هستیم که چه داغی بر دل مردم ایران نشسته است.

مهاجرانی گفت: استانداری تهران اعلام کرده از امروز ۵۰ درصد کارکنان به صورت حضوری مشغول می‌شوند. کسانی که از اولویت دورکاری برخوردار هستند افراد دارای معلولیت، بانوان به خصوص بانوان باردار و مادران دارای فرزند معلول یا کودکان 6 سال یا کمتر و کارکنان دارای بیماران خاص هستند. فعالیت مدارس در استان تهران تا پایان فروردین غیرحضوری است. دانشگاه‌های تهران تا اطلاع ثانوی به صورت مجازی برگزار می‌شوند.

سخنگوی دولت با بیان اینکه ملت ایران، ملت عقلانیت‌گرایی است و لذا مسیر دیپلماسی در سایه رهنمودهای رهبر معظم انقلاب دنبال می‌شود، اضافه کرد: هیات دولت در راستای تقویت تاب‌آوری اقتصادی و حمایت از تولید، مجموعه اقدامات اساسی‌ را دنبال کرده است؛ از جمله تسهیلات بانکی، مشوق‌های مالیاتی و اختیارات ویژه ارزی. لذا سود تسهیلات ۲۳ درصد در صورت حفظ و یا افزایش سطح اشتغال بنگاه‌ها مشمول پنج درصد یارانه سود و کاهش نرخ بهره خواهد شد. در مقابل بنگاه‌های اقتصادی که سطح اشتغال خود را حفظ نکنند ملزم به بازپرداخت سود ۳۵ درصدی تسهیلات خواهند شد.



مهاجرانی با اشاره به اختیارات ویژه اعطا شده به بانک مرکزی برای مدیریت بازار طلا، اسکناس و نظام‌های پرداخت، تاکید کرد: تسهیل رفع مسدودی حساب‌های چک‌های برگشتی برای کارسازی ارقام چک تا پایان شهریور ۱۴۰۵ و معافیت مالیاتی سود ناشی از تسعیر ارز صندوق توسعه ارزی از دیگر بندهای اختیارات ویژه اعطا شده به بانک مرکزی است.



وی خاطرنشان کرد: دولت با هدف رفاه حال مسافران در مناطق آزاد جنوبی، ترخیص کالای خوراکی و بهداشتی در این مناطق را بدون محدودیت منشا ارز مجاز اعلام کرد تا روند تامین کالاهای اساسی بدون مشکل ادامه داشته باشد.



سخنگوی دولت با اشاره به تمدید مهلت ارایه اظهار نامه مالیاتی تا ۳۱ اردیبهشت ماه توسط وزارت امور اقتصاد و دارایی، بار دیگر اعلام کرد: فعالیت مدارس تا پایان فرودین ماه به صورت غیرحضوری خواهد بود،‌ همچنین دانشگاه‌ها نیز در استان تهران تا اطلاع ثانوی به صورت غیرحضوری برگزار خواهد شد.



مهاجرانی با تاکید بر اینکه وزیر کشور برای ارتقای سطح ایمنی شهرها دستور خرید ۳۰۰ دستگاه خودروی آتش نشانی ۸.۵ تن را صادر کرده است، گفت: لازم است از زحمتکشان صنعت آب و برق و نفت و صنعت ریلی و جاده‌ای و وزارت راه و شهرسازی، نیروهای نظامی و انتظامی که در این مدت دلیرانه در میدان بودند و عزت و غرور ایرانی را به ما بازگرداندند، همچنین نیروهای امداد و نجات و هلال احمر، آتش‌نشانی و اورژانس قدردانی و تشکر می‌کنیم. پایداری خدمات عمومی در کشور نشان از این دارد که کارکنان دولت تعهد کافی و وافی به خدمت‌رسانی به مردم دارند.



وی افزود: همچنین از قوه قضائیه تشکر می‌کنیم که علی رغم اینکه در برخی نقاط مورد حمله نیز قرار گرفتند، تلاش کردند که در روند خدمت‌رسانی به مردم عزیز کشورمان وقفه‌ای ایجاد نشود.



سخنگوی دولت در پایان تاکید کرد: این پیروزی نشان از این دارد که مردم ایران ذیل رهبری، رهبر معظم انقلاب در کنار هم ایستاده‌اند، از سوی دیگر قوای دیپلماسی و نظامی ما و دیپلماسی نرم و عمومی ما که همان حضور مردم در صحنه است این پیروزی را رقم زد.