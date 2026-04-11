به گزارش ایلنا، علی اکبر ولایتی مشاور رهبر معظم انقلاب در شبکه ایکس نوشت: دیپلماسی مقتدرانه امروز، گواه صیانت از ⁧ ثبات منطقه⁩ در پرتو اقتدار ملی ⁧ایران⁩ است.

‌حضور هوشمندانه جناب آقای دکتر قالیباف و هیئت همراه در ⁧مذاکرات⁩ اسلام‌آباد، تداوم همین اراده برای تثبیت حقوق ملت است.

اما در ⁧بیروت⁩، اقای نواف سلام باید بداند که نادیده گرفتن نقش بی‌بدیل مقاومت و ⁧حزب‌الله⁩ قهرمان،لبنان را با مخاطرات امنیتی جبران‌ناپذیری مواجه خواهد کرد.

ثبات ⁧لبنان⁩ تنها در گرو هم‌افزایی دولت با مقاومت است.

