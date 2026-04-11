ثبات لبنان تنها در گرو همافزایی دولت با مقاومت است
مشاور رهبر معظم انقلاب اعلام کرد: نواف سلام باید بداند که نادیده گرفتن نقش بیبدیل مقاومت و حزبالله قهرمان، لبنان را با مخاطرات امنیتی جبرانناپذیری مواجه خواهد کرد.
به گزارش ایلنا، علی اکبر ولایتی مشاور رهبر معظم انقلاب در شبکه ایکس نوشت: دیپلماسی مقتدرانه امروز، گواه صیانت از ثبات منطقه در پرتو اقتدار ملی ایران است.
حضور هوشمندانه جناب آقای دکتر قالیباف و هیئت همراه در مذاکرات اسلامآباد، تداوم همین اراده برای تثبیت حقوق ملت است.
اما در بیروت، اقای نواف سلام باید بداند که نادیده گرفتن نقش بیبدیل مقاومت و حزبالله قهرمان،لبنان را با مخاطرات امنیتی جبرانناپذیری مواجه خواهد کرد.
ثبات لبنان تنها در گرو همافزایی دولت با مقاومت است.