برپایی غرفه‌های اخذ وکالت جهت شکایت از متجاوزان آمریکایی و اسرائیلی از سوی کانون مرکز

غرفه‌های مشاوره حقوقی و اخذ وکالت جهت ثبت دعوا و شکایت به منظور اخذ غرامت ناشی از تجاوز آمریکا و رژیم اسرائیل از سوی کانون وکلای دادگستری مرکز در میادین شهر تهران برپا شد.

 

به گزارش‌ ایلنا، این غرفه‌ها با حضور محمد شاه‌محمدی رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز  در میادین انقلاب، خراسان، نبوت و هروی برپا شده و قربانیان جنگ تحمیلی اخیر می‌توانند با مراجعه به این غرفه‌ها ضمن اخذ مشاوره حقوقی رایگان، نسبت به اعلام وکالت جهت ثبت دعوا و شکایت به منظور اخذ غرامت از آمریکا و رژیم اسرائیل اقدام کنند.

غرفه‌های کانون وکلای دادگستری مرکز تاکنون در میادین انقلاب، خراسان، نبوت و هروی دایر شده و در سایر میادین شهر تهران نیز به زودی برپا خواهد شد.

تاکنون‌ بیش از ۲۰۰ نفر از وکلای کانون وکلای دادگستری مرکز ضمن شرکت در فراخوان این کانون، آمادگی خود را برای ارائه مشاوره حقوقی رایگان و اعلام وکالت از سوی قربانیان جنگ تحمیلی اخیر در قالب کار معاضدتی و در راستای ایفای نقش مسئولیت اجتماعی خود اعلام کرده‌اند.

