برگزاری دومین شب از مراسم چهلم شهدای میناب

دومین شب از مراسم چهلم شهدای دبستان دخترانه شجره طیبه و پسرانه ره پویان خلیج فارس، در گلزار شهدا میناب برگزار شد.

به گزارش  ایلنا، محمد رادمهر فرماندار ویژه شهرستان میناب گفت: این مراسم با شعرخوانی و حضور مداحان کشوری اهل بیت (ع) همراه بود.

معاون فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور هم در حاشیه این مراسم گفت: خون پاک شهدای عزیز بخصوص شهیدان این دو دبستان، امروز نه تنها در کالبد جمهوری اسلامی دمیده بلکه موجب تقویت، ایستادگی و استحکام پایه‌های نظام جمهوری اسلامی شده است.

یعقوب سلیمانی افزود: دشمن آمریکایی صهیونی با زدن مکان‌هایی از جمله مدرسه به دنبال ایجاد ترس، و ضعف و ناتوانی کشور عزیزمان ایران بود که نه تنها این امر محقق نشد بلکه با خون این شهیدان درخت اسلام تنومندتر و مقاوم‌تر شد.

وی گفت: مقرر شد برای زنده نگه داشتن نام این مدرسه، در هر شهرستان یک خیابان یا میدان با نمادی از این دبستان نامگذاری شود.

 

