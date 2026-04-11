سید حسن خمینی شهادت کمال خرازی را تسلیت گفت

به گزارش ایلنا، در پی شهادت سید کمال خرازی رییس شورای راهبردی روابط خارجی، یادگار امام پیام تسلیتی را صادر کرد.

متن این پیام به شرح زیر است: شنیدن خبر شهادت دکتر سید کمال خرازی و همسر گرامی ایشان توسط رژیم جنایتکار صهیونیستی، باعث تأسف و تأثر فراوان شد. فقدان این چهره خردمند و دیپلمات برجسته که منشأ خدمات برجسته‌ای در جمهوری اسلامی ایران و ساحت علم و اندیشه بود، برای کشور سنگین است.

عملکرد درخشان آن شهید بزرگوار در ستاد تبلیغات جنگ نیز از مقاطع مهم عمر ایشان است. اینجانب ضمن آرزوی علو درجات برای شهید خرازی، این ضایعه را به اعضای خانواده، فرزندان و نیز برادر بزرگوارم جناب آقای سید محمد صادق خرازی تسلیت عرض می‌کنم و برای آنان از درگاه خداوند متعال آرزوی صبر و اجر دارم.

سید حسن خمینی

۲۲ فروردین ۱۴۰۵

انتهای پیام/