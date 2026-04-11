به گزارش ایلنا، وحید میرحسینی معاون قضایی حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور در بازدید از ستاد مدیریت بحران خراسان رضوی، بر ضرورت تقویت رویکرد‌های پیشگیرانه، مشارکت مردمی و به‌روزرسانی مستمر اطلاعات در حوزه مدیریت بحران تأکید کرد.

در نشست چهار ساعته‌ای که با حضور معاون حقوق عامه دادستانی کل کشور، حجت‌الاسلام‌والمسلمین وحدانی‌نیا دادیار دیوان عالی کشور، همتی دادستان مشهد، دهنوی معاون حقوق عامه خراسان رضوی و جمعی از مدیران دستگاه‌های مرتبط برگزار شد، مسئولان حاضر به بیان گزارش‌ها و دیدگاه‌های خود درباره وضعیت مدیریت بحران در استان پرداختند.

میرحسینی در این جلسه با ابلاغ سلام دادستان کل کشور به مسئولان حاضر، مدیریت بحران را از مهم‌ترین عرصه‌های صیانت از حقوق عامه دانست و اظهار کرد: مدیریت بحران یکی از ساحات مهم حقوق عامه است و باید در همه اقدامات، توجه به حفظ و صیانت از حقوق مردم در میدان عمل مورد توجه قرار گیرد.

وی با تأکید بر اهمیت روحیه جهادی در انجام مسئولیت‌ها افزود: کار جهادی در مدیریت امور کشور اهمیت ویژه‌ای دارد. همان‌گونه که امام خمینی (ره) فرمودند «اینکه دست شما همیشه در کار باشد خود ارزش است». مسئولان باید نخست حافظ دستاورد‌های گذشته باشند، سپس مسئولیت‌های دوران خود را به طور کامل انجام دهند و در عین حال نسبت به آینده کشور نیز احساس مسئولیت داشته باشند.

معاون حقوق عامه دادستانی کل کشور مشارکت و رضایت مردم را از شاخص‌های مهم موفقیت در مدیریت بحران دانست و گفت: امروز مردم در میدان حضور دارند و جلب مشارکت و رضایت آنان اهمیت زیادی دارد. در این مسیر، مشورت با مردم، اقناع‌سازی، حمایت و اعتمادسازی از مؤلفه‌های مهمی است که باید مورد توجه مدیران قرار گیرد.

وی همچنین با اشاره به شرایط خاص کشور و لزوم آمادگی دستگاه‌ها تصریح کرد: با توجه به مباحث مطرح‌شده در این جلسه، رویکرد پیشگیرانه باید در رأس برنامه‌های دستگاه‌های مسئول قرار گیرد. موضوعاتی مانند تأمین و پایداری آب و برق، پیش‌بینی پناهگاه‌ها، ایمنی ساخت‌وساز‌ها و سایر زیرساخت‌های حیاتی باید با جدیت دنبال شود.

میرحسینی اولویت‌بندی اقدامات و به‌روزرسانی اطلاعات را از دیگر الزامات مدیریت بحران عنوان کرد و افزود: در این حوزه لازم است اطلاعات به صورت مستمر به‌روز شود تا تصمیم‌گیری‌ها با دقت و سرعت بیشتری انجام گیرد.

وی در پایان بر ضرورت ایجاد یک خط ارتباطی ویژه با مردم در شرایط بحرانی تأکید کرد و گفت: لازم است سازوکاری مشخص برای ارتباط با مردم ایجاد شود و در خصوص نحوه مستندسازی خسارات وارده به خودرو‌ها و املاک نیز تدابیر لازم اندیشیده شود. در این زمینه می‌توان از تجربیات شهر تهران نیز بهره گرفت.

این نشست با هدف بررسی آمادگی‌ها، هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و تقویت سازوکار‌های مدیریت بحران در استان خراسان رضوی برگزار شد.