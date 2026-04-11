عراقچی در گفتوگو با وزیر امورخارجه آلمان:
ایران بهخاطر خیانتهای مکرر آمریکا به دیپلماسی، با بیاعتمادی کامل وارد مذاکرات میشود
به گزارش ایلنا، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و یوهان وادهفول وزیر امور خارجه آلمان، روز جمعه به صورت تلفنی گفتگو کردند.
وزیر امور خارجه کشورمان با تشریح آخرین تحولات مربوط به تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران و اعلام آتشبس و اقدام رژیم صهیونیستی در ادامه حملات وحشیانه علیه مردم لبنان، بر ضرورت اقدام فوری جامعه جهانی برای توقف این حملات تاکید کرد.
وزیر امور خارجه کشورمان افزود: ایران بهخاطر بدعهدیها و خیانتهای مکرر آمریکا به دیپلماسی، با بیاعتمادی کامل به مذاکرات وارد میشود و با اقتدار کامل برای تامین منافع و حقوق ملت ایران مبارزه خواهد کرد.
وزیر خارجه آلمان ضمن استقبال از برقراری آتشبس، بر لزوم توقف حملات اسرائیل علیه لبنان تاکید نمود. وی ابراز امیدواری کرد مذاکرات آتی به نتایج مناسب در راستای ثبات و امنیت منطقه و جهان منجر شود.