رضا میرابیان، کارشناس حوزه سیاست خارجی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره مذاکرات ایران و آمریکا در پاکستان گفت: مذاکرات روی دیگر جنگ است، در واقع مذاکره و جنگ دو روی یک سکه هستند ما هیچ وقت راه مذاکره را نبسته‌ایم اما شرط آن این است که آقایان دیگر نمی‌خواهند داستان جنگ تحمیلی ۱۲ روزه در ایران تکرار شود و خوشبختانه الان یکی از پیش شرط‌هایی که در بندهای ۱۰گانه قرار داده شده، این است که آتش‌بس شامل فقط ایران نشود و شامل لبنان، عراق و یمن هم شود.

وی ادامه داد: متاسفانه اسرائیلی‌ها آتش‌بس را نقض کردند لذا آقای قالیباف هم اعلام کردند که پیش شرط مذاکره آتش‌بس در لبنان است و بازپرداخت دلارهای بلوکه شده به کشور است. اگر این دو شرط اجرا شود ما وارد مذاکره خواهیم شد.

این کارشناس روابط بین‌الملل درباره پاکستان به عنوان میانجی گفت: ما با پاکستان روابط دوستانه و خوبی داشته و داریم هم در جنگ تحمیلی دوم و هم سوم این بار آمریکا از پاکستان درخواست کرده است که به عنوان میانجی عمل کند.

میرابیان درباره انتقادات برخی از تندروها به مذاکرات و شعارهایی که علیه مذاکره کنندگان داده می‌شود، گفت: این‌ها اقلیت ناچیزی هستند و یکی از شکرگزاری‌هایی که باید انجام دهیم این است که باید خدا را بابت این وحدت شاکر باشیم اگر این وحدت را نادیده بگیریم و از بین ببریم، در واقع کفران نعمت کرده‌ایم. لذا نباید به صحبت‌های برخی از تندروها توجه کرد این موضوع توسط شورای عالی امنیت ملی تصمیم‌گیری شده است و شورای عالی امنیت ملی بدون اذن رهبر چنین کاری را انجام نمی‌دهد.

وی درباره شفافیت در مذاکرات گفت: همان مطالب ده‌گانه‌ای که مطرح شد، به صورت شفاف بیان شده است و ما هیچ تعارفی با آمریکا نداریم موضوعات ما صریح بیان شده است. اصل غنی‌سازی و بحث دارایی‌های بلوکه شده ما موضوعاتی است که ما بر سر آن کوتاه نمی‌آییم. در دوره‌های گذشته غنی‌سازی به رسمیت شناخته شده است و آژانس هم بر آن صحه گذاشته شده است.

این کارشناس مسائل کشورهای عربی تصریح کرد: قرار نیست یکی از راه برسد و این اصل مهم را که نشانه حاکمیت و استقلال کشور است را نادیده بگیرد. شروط ده‌گانه ما بسیار واضح و شفاف است و هیچ تعبیر و تفسیری هم ندارد.

میرابیان درباره تنگه هرمز گفت: آن چیزی که مهم است این است که تنگه هرمز در حاکمیت ما است تنگه هرمز به گذشته باز نخواهند گشت و اینکه تنگه به گذشته بازمی‌گردد را غربی‌ها و بویژه آمریکایی‌ها از گوششان بیرون کنند لذا ما وارد مرحله جدیدی شده‌ایم همانطور که رهبری هم در پیامشان اشاره کرده‌اند ما در بحث تنگه هرمز وارد مرحله جدیدی شده‌ایم و آن‌ها باید حاکمیت و نظارت ما بر تنگه هرمز را بپذیرند، فرانسه و ایتالیا به جمهوری اسلامی ایران نامه نوشته‌اند و برای عبور و مرور کشتی‌هایشان اذن خواسته‌اند ما در این خصوص هیچ تردید و شبهه‌ای نداریم که خواهیم آن را تغییر بدهیم.

وی درباره اینکه مذاکرات عزتمندانه به نتیجه برسد، گفت: مذاکرات الان عزتمندانه است و اگر عزتمندانه نبود ما به مذاکرات ورود نمی‌کردیم ما در این دوره عزتمندانه و با چشم باز وارد مذاکرات شده‌ایم. ورود ما به مذاکرات از موضع عزت و قدرت بوده است و حسن نیت داریم و مانند دوره‌های گذشته ما خواهان آرامش و آتش بس و صلح هستیم. جنگ طلب نیستیم اما پذیرش آتش بس با شروطی است که قبلا هم اعلام شده است.

کارشناس مسائل کشورهای عربی درباره حضور ونس گفت: جی دی ونس در مقایسه با ترامپ علی الظاهر در جلسات همیشه یک ملاحظه‌ای نسبت به آغاز جنگ داشته است، یعنی تمایل به‌عدم جنگ داشته است و یکی از چهره‌های متعادل است دو نفری که در گذشته در مذاکرات بودند نه سیاست مدار هستند و نه دیپلمات و صرفا افراد تاجر و کاسب و مستغلاتی هستند.

