ظریف به ترامپ:
به توصیه افراد تحت تعقیب و همدستانش گوش نده؛ تا دیر نشده توافق کن!
به گزارش ایلنا، محمدجواد ظریف در حساب شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:
ایران با اعزام معتبرترین و توانمندترین تیم خود به اسلامآباد، علیرغم بدعهدیهای مکرر آمریکا، جدیت خود را نشان داد.
امید است فراتر از هیاهو، دونالد ترامپ تنها راه خروج از باتلاقی را که خود ساخته، درک کند؛ به توصیههای افراد تحت تعقیب و همدستانشان گوش ندهد و تا زمانی که هنوز فرصت دارد، به یک توافق دست یابد.