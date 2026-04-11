در پیامی؛
آیت الله اعرافی شهادت کمال خرازی و همسر وی را تسلیت گفت
مدیر حوزههای علمیه کشور، با انتشار پیامی، شهادت سید کمال خرازی، از دیپلماتهای برجسته و مجاهد عرصه سیاست خارجی، و همچنین همسر فداکار ایشان در حمله تروریستی دشمن آمریکایی - صهیونیستی را تسلیت گفت.
به گزارش ایلنا، آیتالله علیرضا اعرافی در پیام خود، شهادت غبطهبرانگیز این مجاهد خدوم را به محضر رهبر معظم انقلاب اسلامی، همکاران، همرزمان، خانواده مکرمه و عموم ملت ایران تسلیت عرض نمود.
وی در این پیام با تکریم تلاشهای کمال خرازی خاطرنشان کرد: آن چهره پرتلاش و خدمتگذار با اخلاص، افزون بر دههها مجاهدت در مسیر تعالی انقلاب اسلامی، بهویژه در عرصه بینالملل، با نثار جان عزیز خود نام خویش را در فهرست بلند نورانی جانفدایان ایران اسلامی تثبیت کرد.
وی در ادامه با ستایش روحیه ایثارگری این شهید و همسر ایشان، ضمن تکریم سالها خدمت خالصانه، برای آن شهید ارجمند، رفعت مقام و وصول به مقام رضوان الهی و برای بازماندگان، آرامش قلبی، عزت و اجر بیکران را خواستار شد.
سید کمال خرازی رئیس شورای راهبردی روابط خارجی، مشاور بینالملل رهبر انقلاب، عضو حقیقی مجمع تشخیص مصلحت نظام و وزیر امورخارجه در دولتهای هفتم و هشتم، فروردینماه جاری مورد هدف حمله هوایی دشمن آمریکایی - صهیونی قرار گرفت که همسرش بلافاصله به شهادت رسید و خود وی دچار جراحت شد و پس از چند روز به فیض عظیم شهادت نائل آمد.