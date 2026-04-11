به گزارش ایلنا، تعدادی از وسایل به جا مانده و آغشته به خون پاک کودکان شهید میناب به عنوان سند روشنی از جنایت جنگی آمریکایی‌ها علیه ملت بزرگ ایران همراه هئیت ایرانی "میناب ۱۶۸" به پاکستان منتقل شد تا نمادی از خونخواهی هیئت ایرانی در مذاکرات احتمالی پیش رو باشد.

هیئت مذاکره کننده ایرانی به سرپرستی محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، برای مذاکره با طرف آمریکایی شب گذشته وارد اسلام آباد پایتخت پاکستان شد.

این هیئت متشکل از کمیته‌های امنیتی، سیاسی، نظامی، اقتصادی و حقوقی است. در صورتی که طرف مقابل پیش‌شرط‌های ایران برای آغاز مذاکرات را بپذیرد، این گفت‌و‌گو‌ها شروع خواهد شد.

سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه، علی اکبر احمدیان دبیر شورای دفاع، عبدالناصر همتی رییس بانک مرکزی و نیز بعضی نمایندگان مجلس، قالیباف را در این سفر همراهی می‌کنند.