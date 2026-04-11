بیانیه ستاد حقوق بشر ایران در محکومیت «حمله به مراکز علمی و دانشگاهی ایران و به شهادت رساندن اساتید و دانشجویان»

به گزارش ایلنا به نقل از مدیریت ارتباطات و اطلاع رسانی معاونت امور بین الملل قوه قضائیه و ستاد حقوق بشر، ستاد حقوق بشر طی بیانیه ای ضمن محکومیت حملات مستقیم و عمدی نیروهای مسلح رژیم صهیونیستی و آمریکا به مراکز علمی و دانشگاهی کشور در جریان تجاوز اخیر به ایران، این حملات را ناقض اصول بنیادین حقوق بین‌الملل بشردوستانه و حقوق بشر اعلام کرد.

متن این بیانیه به شرح زیر است:

باسمه تعالی

ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران با شدیدترین لحن، حملات مستقیم و عمدی نیروهای مسلح رژیم صهیونیستی و آمریکا به مراکز علمی و دانشگاهی کشور در جریان تجاوز اخیر به ایران را محکوم می‌کند. این حملات که به روشنی ناقض اصول بنیادین حقوق بین‌الملل بشردوستانه و حقوق بشر است، منجر به وارد آمدن خسارات فاجعه‌بار به زیرساخت‌های علمی و آموزشی کشور گردیده است.

بر اساس گزارش‌های دقیق ستاد حقوق بشر، در جریان این تجاوز، سی (۳۰) دانشگاه و مرکز آموزش عالی در نقاط مختلف کشور مورد حمله مستقیم هواپیماها و سامانه‌های موشکی دشمن قرار گرفته‌اند.

در نتیجه این جنایات، پنج (۵) تن از اساتید برجسته دانشگاه و بیش از شصت دانشجوی بی‌گناه که در حال تحصیل و تحقیق بودند، به شهادت رسیده‌اند. همچنین یکصد و پنجاه و چهار(۱۵۴) نقطه علمی شامل ساختمان‌های آموزشی، آزمایشگاه‌ها، کتابخانه‌ها، سالن‌های سخنرانی و خوابگاه‌های دانشجویی در بیست و یک دانشگاه، مؤسسه و مرکز آموزش عالی زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دچار خسارت کلی یا جزئی و تخریب شده‌اند.

بر اساس آخرین برآوردهای کارشناسی، ارزش ریالی خسارات وارده به تأسیسات و تجهیزات علمی و آموزشی این مراکز، به بیش از چهار هزار میلیارد تومان می‌رسد.

ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران تأکید می‌کند که حملات عمدی و بدون تفکیک به مراکز غیرنظامی به ویژه دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی، مصداق بارز «جنایت جنگی» بوده و نقض بنیادین هنجارهای آمره محسوب می‌شود. ماده ۵۲ پروتکل اول الحاقی به کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو (۱۹۷۷) به صراحت اشیاء و تأسیسات غیرنظامی از جمله مراکز علمی، فرهنگی و آموزشی را از حمایت مطلق برخوردار دانسته و هرگونه حمله عمدی به آنها را ممنوع اعلام کرده است.

همچنین بند ۲ ماده ۸ اساسنامه رم دیوان بین‌المللی کیفری، «حمله عمدی به ساختمان‌های مذهبی، آموزشی، هنری، علمی یا خیریّه» را در صورت نبود کاربرد نظامی و با لحاظ سایر شرایط، به عنوان «جنایت جنگی» معرفی می‌کند.

ستاد حقوق بشر با استناد کنوانسیون ۱۹۵۴ لاهه برای حمایت از اموال فرهنگی در صورت مخاصمه مسلحانه، و همچنین پروتکل الحاقی اول مصوب ۱۹۷۷ اعلام می‌دارد که حملات عمدی به دانشگاه‌ها و مراکز علمی ایران، نه تنها نقض تعهدات بین‌المللی آمریکا و رژیم صهیونیستی است، بلکه مصداق بارز «وحشت افکنی در جمعیت غیرنظامی» ذیل مفهوم جنایات جنگی است؛ چرا که به قصد ایجاد رعب و وحشت در میان جمعیت غیرنظامی و فلج کردن نظام علمی و پژوهشی یک کشور مستقل انجام گرفته، محسوب می‌شود.

جمهوری اسلامی ایران ضمن محفوظ دانستن حق خود برای پیگیری حقوقی این جنایات در مراجع بین‌المللی از جمله دیوان بین‌المللی کیفری، از تمامی نهادهای ناظر حقوق بشری سازمان ملل متحد، به ویژه شورای حقوق بشر، دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر، یونسکو (به عنوان نهاد متولّیحفاظت از میراث علمی و فرهنگی) و گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران، می‌خواهد که این حملات را به عنوان نقض فاحش حقوق بشردوستانه به طور رسمی محکوم کرده، و نام مقامات نظامی و سیاسی رژیم صهیونیستی و آمریکایی مسؤول این حملات را به عنوان جنایتکاران جنگی برجسته نمایند.

در پایان، ستاد حقوق بشر همچنین هشدار می‌دهد که ادامه این سیاست جنایتکارانه، مسؤولیت بین‌المللی مستقیمی برای دولت‌های متجاوز به همراه داشته و ایران حق ذاتی خود برای دفاع مشروع و مطالبه غرامت کامل را محفوظ می‌دارد.