عباس سلیمی نمین مدیر دفتر مطالعات و تدوین تاریخ ایران و فعال سیاسی اصولگرا در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، با اشاره به انتقادات صورت گرفته به مذاکرات و اظهارات برخی تندروها درباره مذاکره‌کنندگان گفت: شورای عالی امنیت ملی فقط در ارتباط با بحث آتش‌بس دو هفته‌ای که از سوی آمریکایی‌ها پیشنهاد داده شد موضع نگرفته است بلکه مقام معظم رهبری هم در بیاناتشان در این زمینه موضع گرفتند و به صراحت از مذاکره دفاع کردند و آن را در واقع به نوعی مثل جنگ دانستند، یعنی تفاوتی بین مبارزه نرم با مبارزه سخت قائل نشدند. رهبری در بیانیه‌شان فرمودند همچنان حضور مردم در خیابان‌ها می‌تواند مذاکرات را تقویت کند. یعنی مذاکره برای ما می‌تواند دستاوردهایی داشته باشد و باید این دستاوردها را تقویت کرد.

وی ادامه داد: برخی به غلط اینگونه تفسیر می‌کنند که ما می‌دانیم آمریکا نقض عهدهای فراوان دارد؛ لذا چه دلیلی دارد که ما با کشوری که به تعهدات خودش پایبند نمی‌ماند، مذاکره کنیم؟ این نگاه، نگاه دقیقی به مذاکره نیست. مذاکره ابعاد مختلفی دارد. همانطور که می‌دانید ما در عرصه اطلاع‌رسانی جهانی نسبت به جهان سرمایه‌داری بسیار ضعیف هستیم. جهان سرمایه‌داری برای تداوم سلطه و غارت خودش، کارتل‌های رسانه‌ای ایجاد کرده و بخشی از چپاول منابع ملت‌ها را در این زمینه از این راه انجام می‌دهد، طبیعتاً این امر یک قوتی به او می‌دهد که می‌تواند در تخریب اذهان تأثیر بگذارد. می‌تواند نسبت به یک کشوری به گونه‌ای عمل کند که افکار عمومی نسبت به آن منفی شود. می‌تواند از یک اقدام، از یک کشور جنایت‌پیشه آنچنان دفاع کند، که آن را نزد ملت‌ها مثبت جلوه‌گر سازد.

این فعال سیاسی اصولگرا گفت: البته در حال حاضر به این کارتل رسانه‌ای لطمه خورده و بی‌اعتمادی‌ به آنها در این زمینه شکل گرفته است. ولی در عین حال می‌خواهم بگویم این قوت وجود دارد. لذا در بحث مذاکره، ما فقط طرف مقابل؛ یعنی در اینجا مهاجم به کشور را نمی‌بینیم. بلکه افکار عمومی را هم می‌بینیم. افکار عمومی در مقولات این چنینی به شدت حساس می‌شود و مسئله را به دقت دنبال می‌کند. یک جنگی صورت گرفته، تأثیری در اقتصاد جهانی داشته و همه را حساس کرده؛ همه افکار عمومی در سطح جهان را حساس کرده است چرا؟ چون همه متأثر از بحث قیمت انرژی شدند و طبیعتاً مسئله را دنبال می‌کنند. علی القاعده، کیست که نداند این فرصت بسیار خوبی است برای حرف زدن با جهان به خصوص برای انتقال مظلومیت ملت ایران؛ به تبع آن شیعیان در لبنان، در یمن، در عراق و سایر اقصی نقاط جهان.

مذاکره زمان بسیار خوبی برای نشان دادن قوت منطق ملت ایران است

سلیمی نمین ادامه داد: ما یک منطقی داریم؛ این منطق جعل می‌شود. ما یک ملت صلح‌طلبیم؛ هرگز تجاوزی به هیچ کشوری نداشتیم. اما اتهامات واهی فراوانی را کارتل‌های رسانه‌ای به ایران می‌زنند. بنابراین مذاکره زمان بسیار خوبی برای عرضه منطق و نشان دادن قوت منطق ملت ایران است.

وی با اشاره به کشورهای میانجی گفت: البته بحث میانجی‌ها خودش یک موضوع دیگری است. به خصوص در این دوره، بحث میانجیگری پاکستان یک موضوع قابل تامل است؛ یعنی یک تمهید سیاسی از جانب ایران صورت گرفته که باید به این تمهید توجه شود.

سلیمی نمین گفت: متاسفانه کسانی که فهمی از مسئله حکمرانی ندارند، در این تجمعات بسیار ارزشمند مردم، حرف‌هایی می‌زنند و ایجاد یأس، ترس و نگرانی می‌کنند. این یک اقدام بسیار زشت و نامربوطی است که این افراد که فهم درستی از مسئله حکمرانی ندارند، برخی مردم را که اینگونه مقاومت و میدان‌داری می‌کنند و با حضور پررنگ خودشان نیروهای خط مقدم ما را تقویت می‌کنند، دچار ترس می‌کنند.

این فعال سیاسی اصولگرا گفت: این کار بسیار زشتی است. منتها بعضی افراد به دلیل اینکه خیلی خودبزرگ‌بین هستند، دارای توهم‌اند، با وجودی اینکه فهمی از حکمرانی ندارند، پیچیدگی‌های حکمرانی را نمی‌دانند، جهان را نمی‌شناسند، حتی ایران را هم نمی‌شناسند، این اقدامات را انجام می‌دهند، این افراد از حکمرانی درستی که رهبری در این چند دهه به ما نشان دادند و سعی کردند که ما را در این وادی رشد دهند؛ هرگز بهره‌ای نبردند. در مورد مذاکراتی که در دوران رهبری شهیدمان صورت می‌گرفت، همین اخلال‌ها را داشتند. هیچ کسی نمی‌گوید که به آمریکا باید اعتماد کرد. خیر، همه ما متأثر از آموزه‌های دقیق رهبری شهیدمان، هرگز اعتماد نمی‌کنیم. البته کسانی که تاریخ را هم خوانده‌اند، در کنار تبعیت از رهنمودهای درست رهبری، بر اساس تجربیات تاریخی قطعاً به این جمع‌بندی می‌رسند که اصلاً در تاریخ معاصر ما عملکرد آمریکا قابل اعتماد نیست.

این تفکر که ما نیازی به ارتباط با دولت‌ها نداریم، توسط امام پس زده شد

سلیمی نمین گفت: این افراد فقط ظاهر صحنه را می‌بینند، می‌گویند که چه دلیلی دارد با آمریکایی که قابل اعتماد نیست مذاکره کرد؟ می‌تواند نقض عهد کند. الان یک مسئله‌ای را امضا کند، ولی فردا به گونه دیگری عمل کند. این افراد به نظر من، حاکمیت جهانی را نمی‌دانند. حاکمیت جهانی امروز با ما نیست و برای همین ما از فرصت‌ها باید استفاده کنیم. همین آدم‌ها اوایل انقلاب می‌گفتند که ما اصلاً نیازی نداریم با دولت‌ها ارتباط برقرار کنیم، دولت‌ها همه فاسدند، ما فقط می‌خواهیم با ملت‌ها ارتباط داشته باشیم، بنابراین با دولت‌ها قطع رابطه می‌کنیم. امام گوششان را کشیدند و فرمودند این چه حرف بی‌ربطی است؟ اینکه ما به دولت‌ها انتقاد داریم و درست هم انتقاد داریم، یک بحث است. اما مگر می‌توانیم با ملت‌ها غیر از طریق دولت‌ها ارتباط برقرار کنیم؟ بنابراین این تفکر که ما نیازی به ارتباط با دولت‌ها نداریم و ارتباط با ملت‌ها برای ما مطلوب است و مقصود، توسط امام پس زده شد.

وی با تاکید بر اینکه این نشان‌دهنده فقدان فهم حکمرانی از سوی برخی افراد است، گفت: ما در حکمرانی قطعاً نیازمند این هستیم که در چارچوب ساختارها عمل کنیم، اما باید اعتقادات خودمان را داشته باشیم. مگر سازمان ملل یک سازمان مستقل است؟ مگر امروز آژانس بین‌المللی اتمی یک سازمان مستقل نیست؟ بارها شما دیدید که کاملاً موضوعات به این سازمان‌ها دیکته می‌شود و کاملاً آشکار است. هر کسی می‌تواند بفهمد. ولی آیا می‌توانیم این ساختارها را رها کنیم و بگوییم در این چارچوب و این ساختار نمی‌خواهیم عمل کنیم؟ این نکته مهمی است که ما چگونه می‌توانیم ضمن اینکه جمع‌بندی خودمان را از ساختارهای معیوب حاکم بر جهان داریم؛ با این سازمان‌ها ارتباط بگیریم.

چپاولگران جهان بیشترین هزینه را در ساختار بین‌المللی می‌کنند

آقایانی که تجمعات به جای خوشحال کردن ملت مردم را دچار مشکل می‌کنند، فهم درستی از بحث حکمرانی ندارند

این فعال سیاسی گفت: چپاولگران جهان بیشترین هزینه را در ساختار بین‌المللی می‌کنند و طبیعتاً از این هزینه کردن‌ها هدفی دارند و هدفشان این است که سازمان‌ها را کاملاً در اختیار خودشان قرار دهند و می‌دهند. به عنوان ابزار سیاسی از این سازمان‌ها استفاده می‌کنند و تاکنون نیز استفاده کرده‌اند. فهم حکمرانی به ما حکم می‌کند که به گونه‌ای عمل کنیم که از همین ساختار بهره بگیریم. ما می‌دانیم سازمان ملل چگونه عمل می‌کند اما با این حال مقام معظم رهبری گفتند که می‌رویم سازمان ملل، حرف‌مان را می‌زنیم و حرف‌مان را به گوش ملت‌ها از طریق همین نمایندگان یا رسانه‌ها می‌رسانیم. امروز نگاه ما به مذاکره این است که از این ابزار استفاده کنیم.

وی با بیان اینکه ابزار ارتباط با افکار عمومی یک پیچیدگی‌هایی دارد، گفت: آقایانی که در این محافل و تجمعات، متأسفانه به جای اینکه ملت را خوشحال کنند از اینکه آمریکا در موضع ضعف قرار گرفته و اعلام آتش‌بس کرده؛ مردم را دچار مشکل می‌کنند، فهم درستی از بحث حکمرانی ندارند. در دوران رهبری شهید هم با وجود این که رهبری می‌گفتند مذاکره با آمریکا نتیجه‌ای ندارد، اما خودشان اجازه می‌دادند. با این حال این‌ها نمی‌توانستند بفهمند که منظور رهبری شهید از این فایده ندارد این است که نباید در دشمن‌شناسی‌مان خللی ایجاد شود و قبل از مذاکره کاملاً برای ما این مطلب باید مسجل باشد که ما با افرادی صحبت می‌کنیم که به هیچ وجه من الوجوه حاضر نیستند حقوق ملت‌ها را به رسمیت بشناسند، الا اینکه مجبورشان کنید به اقتدار شما تن دهند.

دشمن از طریق تحریک افراد کج‌فهم تلاش می‌کند تا اهداف ما را بفهمد

وی با تاکید بر اینکه در بحث مذاکره باید فهم درستی داشت که مذاکره چه نتیجه‌ای برای ما دارد، گفت: در دولت آقای احمدی‌نژاد، بعد از نقض عهدی که صورت گرفت، آقای احمدی‌نژاد اعلام کرد که دیگر ما مذاکره نمی‌کنیم. رهبری گفتند که اصلاً این حرف درستی نیست، هرگز ما مذاکره را از دستور کار خودمان خارج نخواهیم کرد. در اینجا رهبری در دشمن‌شناسی خیلی قاطع‌تر از احمدی‌نژاد است. اما احمدی‌نژاد یک ژست سیاسی می‌گیرد که نشان از این دارد که در این ژست سیاسی فهم درستی از بحث حکمرانی ندارد و صرفا می‌خواهد خود را انقلابی نشان دهد.

این فعال سیاسی اصولگرا گفت: مذاکره به معنی این نیست که شما در دام دشمن افتادید. مذاکره به این معنی است که شما منطق قوی دارید و می‌توانید در مذاکره این منطق را نشان دهید. البته به نظر من این کسانی که این کار را می‌کنند، تحریک دشمن را در پشت صحنه دارند. دشمن از طریق تحریک افراد کج‌فهم تلاش می‌کند تا اهداف ما را بفهمد. چراکه این افراد کج‌فهم، شما را متهم می‌کنند و شما مجبور می‌شوید برای دفاع از خود، مسائلی را بیان کنید که دشمن را از اهداف واقعی‌تان آگاه می‌سازد.

در چارچوب مذاکره توانستیم پاکستان را از موضع طرفیت داشتن به مسئله میانجی یعنی بی‌طرف سوق دهیم

سلیمی نمین در بخش دیگری از صحبت‌هایش با اشاره به میانجی‌گری کشور پاکستان در این مذاکرات گفت: پاکستان پیمانی با عربستان دارد ما امروز الحمدلله در چارچوب مذاکره توانستیم پاکستان را از موضع طرفیت داشتن به مسئله میانجی سوق دهیم، یعنی بی‌طرف؛ چراکه میانجی باید بی‌طرف باشد. قبل از این اگر ما با عربستان وارد جنگ می‌شدیم پاکستان براساس توافقی که با عربستان دارد، باید وارد میدان می‌شد. اما امروز، در چارچوب دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران، پاکستان را به مرحله‌ای رسانده‌ایم که به عنوان میانجی بین ایران و آمریکا عمل کند.

وی ادامه داد: این روند میانجیگری، پاکستان را مجبور به اتخاذ موضعی بی‌طرفانه و در صورت لزوم، علیه آمریکا خواهد کرد. دلیل این امر، تمایل پاکستان به حفظ نقش میانجی خود و جلوگیری از دست دادن امتیاز سیاسی ناشی از ورود ایران به مذاکرات از طریق میانجیگری اوست. لذا، پاکستان ناگزیر است به گونه‌ای عمل کند که رضایت ایران را جلب نماید. در همین راستا، اعلام شد که در سه مورد نقض عهد صورت گرفته است. موضع‌گیری آمریکا در این قضیه از اهمیت بالایی برخوردار است. در خصوص لبنان، رسماً اعلام شد که نام این کشور در توافقنامه اولیه وجود دارد. این امر، به عنوان بزرگترین دستاورد سیاسی در چارچوب مذاکرات جاری، قلمداد می‌شود و تازه آغاز راه است.

سلیمی‌نمین گفت: حتی اگر آمریکا در میان مذاکرات تعهد خود را زیر پا بگذارد، ما با دستاوردهای سیاسی بسیار ارزنده‌ای روبرو خواهیم شد. بنابراین، اگر آمریکا عهدشکنی کند، یکی از کشورهای اسلامی قدرتمند، موضعی بسیار شدید علیه آمریکا اتخاذ خواهد کرد. این یک دستاورد قابل توجه است.

حتی پیش از آغاز رسمی مذاکرات، ما به دستاوردهای سیاسی بسیار خوبی دست یافته‌ایم

کسانی که قبلاً موضعی مخالف جمهوری داشتند، اکنون به سمت آن برگشته‌اند

این فعال سیاسی تصریح کرد: افرادی که درک درستی از پیچیدگی‌های حکمرانی و مسائل سیاسی ندارند، حرف‌هایی می‌زنند که بسیار ساده‌انگارانه است. این افراد، پیچیدگی‌های سیاسی را درک نمی‌کنند و درک درستی از مسائل ندارند. بنابراین، حتی پیش از آغاز رسمی مذاکرات، ما به دستاوردهای سیاسی بسیار خوبی دست یافته‌ایم. اگر گفته شود آمریکا نقض عهد می‌کند، با این اقدام، افکار عمومی بیشتری آگاه خواهند شد.

سلیمی نمین گفت: یکی از دلایلی که بسیاری از افراد غیرسیاسی جامعه ما (که متاسفانه ما آن‌ها را به اشتباه سیاسی کرده‌ایم) در برابر جمهوری اسلامی موضع گرفته و ایران را به جنگ‌افروزی و پرهیز از مذاکره متهم کرده‌اند، عدم درک صحیح از این معادلات بوده است. زمانی که رهبری شهید اجازه مذاکره را داده‌اند و ما وارد این عرصه شدیم، آنها از آن قضاوتشان برگشته‌اند و امروز در خیابان‌ها حضور دارند. کسانی که قبلاً موضعی مخالف جمهوری داشتند، اکنون به سمت آن برگشته‌اند. این افراد قطعاً از طریق نقض عهد آمریکا دچار این تغییر موضع شده‌اند.

مذاکره می‌تواند آگاهی ناظران، از جمله هموطنان خودمان را به دنبال داشته باشد

تعبیر «خیانت» برای مذاکره و تضعیف مذاکره‌کنندگان جزو القائات دشمن است

وی ادامه داد:ما ترسی از مذاکره نداریم، زیرا مذاکره می‌تواند آگاهی ناظران، از جمله هموطنان خودمان را به دنبال داشته باشد. خیلی از هموطنان ما که بر اساس تبلیغات بیگانگان، دولتمردان خود را متهم کرده‌اند که با منطق جهان سر ناسازگاری دارید و در حال جنگ هستید، اکنون در کنار ما هستند، این تحول صرفاً از طریق توانمندی نظامی ما نبوده است، بلکه به این دلیل است که آمریکا را غیرپایبند به قول خود، ناقض عهد و ناجوانمرد یافتند و این امر از طریق مذاکره حاصل شده است.

این فعال سیاسی گفت: حال اگر گفته می‌شود در مذاکره دقت کنیم، حرف درستی است. اینکه اکنون به مذاکره بگوییم «خیانت» و مذاکره‌کننده را تضعیف کنیم، قطعا جزو القائات دشمن است و هیچ تعبیر دیگری نمی‌توان برای آن قائل شد. در بیانیه رهبری هم حتی اگر این مطلب ذکر نمی‌شد، فهم سیاسی حکم می‌کند که ما مذاکره‌کنندگان خود را تقویت کنیم و تلاش کنیم تا آنها احساس کنند که با یک پشتوانه قوی وارد میدان شده‌اند. هرچه احساس قدرت بیشتری کنند، با صلابت بیشتری در برابر دشمن خواهند ایستاد.

