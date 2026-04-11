معاون پزشکیان:
پیوند امروز بین میدان، خیابان و دیپلماسی، تاریخی است
معاون ارتباطات و اطلاعرسانی دفتر رئیسجمهوری اظهار کرد: پیوند تاریخی که امروز بین میدان و خیابان و دیپلماسی برقرار و استوار شده رمز قدرت ماست.
به گزارش ایلنا، مهدی طباطبایی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:
«پیوند تاریخی که امروز بین میدان و خیابان و دیپلماسی برقرار و استوار شده رمز قدرت ماست.
دست نیروهای مسلح روی ماشه تنبیه خطاکاران است، دل مردم در خیابان برای فتح میتپد و چشمان تیزبین مردان دیپلماسی به شکار ظفر برای ایران نشسته است.
دست خدا به همراهتان دکتر قالیباف و هیأت همراه»