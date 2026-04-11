در بدو ورود به فرودگاه اسلام‌آباد

قالیباف: حسن نیت داریم اما اعتماد نداریم
رئیس هیات مذاکره کننده ایران با ببان اینکه ما حسن نیت داریم ولی اعتماد نداریم، گفت: در مذاکرات پیش رو، اگر طرف آمریکایی آماده توافق واقعی و دادن حقوق ملت ایران باشند، از ما هم آمادگی برای توافق خواهند دید.

 

به گزارش ایلنا، محمدباقر قالیباف رئیس هیات مذاکره کننده ایران در بدو ورود به پاکستان، در پاسخ به سوال خبرنگاران درباره اظهارات اخیر ونس معاون رئیس جمهور آمریکا، گفت: متاسفانه تجربه ما از مذاکره با آمریکایی‌ها همواره با شکست و پیمان شکنی روبرو شده است. دو بار در طول کمتر از یک سال در میانه مذاکرات، با وجود حسن نیت طرف ایرانی، به ما حمله کردند و مرتکب جنایات جنگی متعدد شدند.

وی تاکید کرد: ما حسن نیت داریم ولی اعتماد نداریم.

قالیباف همچنین گفت: در مذاکرات پیش رو، اگر طرف آمریکایی آماده توافق واقعی و دادن حقوق ملت ایران باشند، از ما هم آمادگی برای توافق خواهند دید اما در جنگ فعلی به آنها نشان داده‌ایم که اگر بخواهند از مذاکره برای اجرای یک نمایش بی حاصل و عملیات فریب استفاده کنند، ما آماده‌ایم تا حقوق خود را با ایمان به خدا و تکیه بر توان ملتمان محقق کنیم.

اخبار مرتبط
