پیام حداد عادل در پی شهادت خرازی

بسمه تعالی

شهادت دوست قدیمی و صمیمی اینجانب دکترسید کمال خرازی ، اگرچه برای او مایهٔ سعادت و سرافرازی بود ، برای همهٔ کسانی که او را از دیرباز می شناختند تلخ و تکان دهنده و تأسف آور بود.

نخستین بار با او در اول مهر ماه ۱۳۳۶ در کلاس هفتم دبیرستان علوی آشنا شدم و آخرین دیدار ما پنجشنبه هشتم ماه رمضان و هفتم اسفند ماه اخیر بود که او و همسر شهیدش خانم منصوره رئیس قاسم در منزل خود میزبان همکلاسی‌ها و هم دوره‌ ای های دبیرستانی به افطار شدند.

دکتر خرازی از سالهای قبل از پیروزی انقلاب اسلامی با نهضت مقدس امام خمینی (ره) همراه بود و از آغاز پیروزی انقلاب در سنگرهای مختلف علمی و آموزشی ، فرهنگی و رسانه ای علمی انقلاب کشور و مردم ایران خدمت کرد.

او مردی مؤمن با اخلاق ، متین و دانشمندی وزین و سیاستمداری انقلابی بود.

خدمات ایشان چه در عرصه داخلی و چه در عرصه بین المللی بیش از آن است که در یک دلنوشته مختصر بگنجد.

شهید خرازی ، علاوه بر خدمت و تلاش در سنگر سیاسی و دیپلماسی ، از بنیانگذاران رشته مهم علوم شناختی در ایران بود ، اگر او را پدر علوم شناختی ایران بنامیم گزاف نگفته ایم .

اینجانب فقدان این رجل سیاسی خدمتگزار و همسر محترم و ارجمندش را به محضر مقام معظم رهبری ، همکاران و هم سنگرانش در شورای راهبردی سیاست خارجه و مجمع تشخیص مصلحت نظام و استادان و دانشجویان رشته علوم شناختی و نیز خانواده و فرزندان گرامی وی و به ویژه به حضور برادر بزرگوارشان حضرت آیت الله خرازی تبریک و تسلیت می گویم و برای آن شهید عزیز و همسر شهیدش از درگاه خداوند علو درجات مسئلت می کنم.

امیدوارم با پیروزی کامل ملت ایران بر جنایتکاران آمریکایی و صهیونیستی تسلایی برای دلهای همهٔ داغدیدگان در دفاع مقدس سوم حاصل شود.

غلامعلی حداد عادل

۱۴۰۵/۰۱/۲۱