پیام حداد عادل در پی شهادت خرازی

غلامعلی حداد عادل عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ابراز داشت: شهید کمال خرازی مردی مؤمن با اخلاق ، متین و دانشمندی وزین و سیاستمداری انقلابی بود.

به گزارش ایسنا، متن پیام غلامعلی حداد عادل عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پی شهادت سید کمال خرازی رئیس شورای راهبردی روابط خارجی به شرح زیر است‌؛ 

بسمه تعالی

شهادت دوست قدیمی و صمیمی اینجانب دکترسید کمال خرازی ، اگرچه برای او مایهٔ سعادت و سرافرازی بود ، برای همهٔ کسانی که او را از دیرباز می شناختند تلخ و تکان دهنده و تأسف آور بود.

نخستین بار با او در اول مهر ماه ۱۳۳۶ در کلاس هفتم دبیرستان علوی آشنا شدم و آخرین دیدار ما پنجشنبه هشتم ماه رمضان و هفتم اسفند ماه اخیر بود که او و همسر شهیدش خانم منصوره رئیس قاسم در منزل خود میزبان همکلاسی‌ها و هم دوره‌ ای های دبیرستانی به افطار شدند.

دکتر خرازی از سالهای قبل از پیروزی انقلاب اسلامی با نهضت مقدس امام خمینی (ره) همراه بود و از آغاز پیروزی انقلاب در سنگرهای مختلف علمی و آموزشی ، فرهنگی و رسانه ای علمی انقلاب کشور و مردم ایران خدمت کرد.

او مردی مؤمن با اخلاق ، متین و دانشمندی وزین و سیاستمداری انقلابی بود.

خدمات ایشان چه در عرصه داخلی و چه در عرصه بین المللی بیش از آن است که در یک دلنوشته مختصر بگنجد.

شهید خرازی ، علاوه بر خدمت و تلاش در سنگر سیاسی و دیپلماسی ، از بنیانگذاران رشته مهم علوم شناختی در ایران بود ، اگر او را پدر علوم شناختی ایران بنامیم گزاف نگفته ایم .

اینجانب فقدان این رجل سیاسی خدمتگزار و همسر محترم و ارجمندش را به محضر مقام معظم رهبری ، همکاران و هم سنگرانش در شورای راهبردی سیاست خارجه و مجمع تشخیص مصلحت نظام و استادان و دانشجویان رشته علوم شناختی و نیز خانواده و فرزندان گرامی وی و به ویژه به حضور برادر بزرگوارشان حضرت آیت الله خرازی تبریک و تسلیت می گویم و برای آن شهید عزیز و همسر شهیدش از درگاه خداوند علو درجات مسئلت می کنم.

امیدوارم با پیروزی کامل ملت ایران بر جنایتکاران آمریکایی و صهیونیستی تسلایی برای دلهای همهٔ داغدیدگان در دفاع مقدس سوم حاصل شود.

غلامعلی حداد عادل

۱۴۰۵/۰۱/۲۱

