بیانیه وزارت خارجه در پی شهادت سید کمال خرازی
وزارت امور خارجه کشورمان در پی شهادت رئیس شورای راهبردی روابط خارجی، تاکید کرد: ترور بزدلانه و جنایتکارانه شهید خرازی، بار دیگر ماهیت جنایتکار و عناد بنیادین این رژیم جنگطلب را نشان داد.
به گزارش ایلنا، وزارت امور خارجه کشورمان در پی شهادت سید کمال خرازی، رئیس شورای راهبردی روابط خارجی بیانیهای صادر کرد.
متن این بیانیه به شرح زیر است:
إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَی مِنَ الْمُؤْمِنِینَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ (سوره توبه، آیه ۱۱۱)
وزارت امور خارجه شهادت دکتر سید کمال خرازی رئیس شورای راهبردی روابط خارجی و وزیر اسبق امور خارجه جمهوری اسلامی ایران را محضر مقام معظم رهبری (مدظله العالی) خانواده مکرم شهید خرازی و جامعه دیپلماتیک و دانشگاهی ایران تبریک و تسلیت عرض میکند.
وزارت امور خارجه جنایت شنیع ترور شهید خرازی در روز دوازدهم فروردین ۱۴۰۵ در پی تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران که منجر به شهادت مظلومانه همسر فداکار ایشان و مجروحیت و در نهایت شهادت سرافرازانه آن استاد برجسته عرصه علم و فرهنگ و شخصیت مجرب عرصه سیاست خارجی شد را به شدیدترین وجه محکوم میکند.
ترور بزدلانه و جنایتکارانه شهید خرازی در ادامه اقدامات تروریستی و نقض های فاحش حقوق بین الملل از سوی رژیم اسرائیل بار دیگر ماهیت جنایتکار و عناد بنیادین این رژیم جنگ طلب با صلح و دیپلماسی و هراس از منطق گفتگو و تعامل سازنده در عرصه بین المللی را نشان داد.
وزارت امور خارجه ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان والامقام دکتر سید کمال خرازی و دکتر حسین امیرعبداللهیان و همه شهدای مسیر عزت و سربلندی ایران بر عهده و پیمان خود برای تداوم راه پرافتخار این شهیدان در پاسداری از امنیت و منافع ملی ایران تأکید می کند.