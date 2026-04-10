بیانیه وزارت خارجه در پی شهادت سید کمال خرازی

متن این بیانیه به شرح زیر است:

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَی مِنَ الْمُؤْمِنِینَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ (سوره توبه، آیه ۱۱۱)

وزارت امور خارجه شهادت دکتر سید کمال خرازی رئیس شورای راهبردی روابط خارجی و وزیر اسبق امور خارجه جمهوری اسلامی ایران را محضر مقام معظم رهبری (مدظله العالی) خانواده مکرم شهید خرازی و جامعه دیپلماتیک و دانشگاهی ایران تبریک و تسلیت عرض میکند.

وزارت امور خارجه جنایت شنیع ترور شهید خرازی در روز دوازدهم فروردین ۱۴۰۵ در پی تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران که منجر به شهادت مظلومانه همسر فداکار ایشان و مجروحیت و در نهایت شهادت سرافرازانه آن استاد برجسته عرصه علم و فرهنگ و شخصیت مجرب عرصه سیاست خارجی شد را به شدیدترین وجه محکوم میکند.

ترور بزدلانه و جنایتکارانه شهید خرازی در ادامه اقدامات تروریستی و نقض های فاحش حقوق بین الملل از سوی رژیم اسرائیل بار دیگر ماهیت جنایتکار و عناد بنیادین این رژیم جنگ طلب با صلح و دیپلماسی و هراس از منطق گفتگو و تعامل سازنده در عرصه بین المللی را نشان داد.

وزارت امور خارجه ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان والامقام دکتر سید کمال خرازی و دکتر حسین امیرعبداللهیان و همه شهدای مسیر عزت و سربلندی ایران بر عهده و پیمان خود برای تداوم راه پرافتخار این شهیدان در پاسداری از امنیت و منافع ملی ایران تأکید می کند.