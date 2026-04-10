پیام رهبر انقلاب در پی شهادت سیدکمال خرازی
آیتالله سیدمجتبی حسینی خامنهای در پیامی، شهادت استاد برجسته عرصه علم و فرهنگ و شخصیت مجرّب عرصه سیاست خارجی، سیّدکمال خرازی را به عموم مردم، تسلیت و تبریک گفتند.
متن کامل پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی به این شرح است:
بسم الله الرّحمن الرّحیم
خبر شهادت استاد برجسته عرصه علم و فرهنگ و شخصیت مجرّب عرصه سیاست خارجی جناب آقای دکتر سیّدکمال خرازی، سند افتخار برای جامعه دانشگاهیان، اساتید دانشگاه و مسئولان سیاسی نظام جمهوری اسلامی و در سوی مقابل، سند ننگین رذالت مستکبران آمریکایی-صهیونیستی و دشمنان علم، فرهنگ، و تمدّن ایران است.
ایشان سالهای متمادی از عمر خود را به خدمت در عرصههای مختلف فرهنگی، تبلیغاتی و مسئولیت وزارت خارجه سپری کرده و علاوه بر فعالیت در زمینههای نوین علوم شناختی، در شورای راهبردی روابط خارجی ایفای نقش داشت.
اینجانب شهادت آن شخصیت خدوم و همسر گرامیشان را به عموم مردم، جامعه دانشگاهیان، علاقهمندان و شاگردان این استاد و نیز خاندان ارجمند خرازی، بهویژه جناب آیتالله سیّدمحسن خرازی تسلیت و تبریک میگویم و از خداوند متعال برای ایشان علّو درجات را مسئلت میکنم.
سیدمجتبی حسینی خامنهای
۲۱/فروردین/۱۴۰۵