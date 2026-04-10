خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت:

ایران در میدان سیاست و دیپلماسی از عزت و حق خود عقب نخواهد نشست

ایران در میدان سیاست و دیپلماسی از عزت و حق خود عقب نخواهد نشست
کد خبر : 1771773
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت پیامی در حساب کاربری خود در شبکه ایکس منتشر کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت،‌ متن پیام الیاس حضرتی،‌رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت، در شبکه ایکس به شرح زیر است:

«در این چهل روز، ⁧ ایران با خون شهیدان، دولتی که با شجاعت، پای کار مردم بود، سلحشوری نیروهای مسلح و پایداری ایرانیان از هر قوم، هر سلیقه و هر گرایش سیاسی، در داخل و خارج از کشور، اراده خود را بر دشمن تحمیل کرد.

‌امروز اگر سخن از مذاکره است، این تصمیمی است که با تأیید رهبری عالی‌قدر و اتفاق‌نظر در ارکان اصلی نظام با دست برتر و از موضع قدرت اتخاذ شده است و جایگاه ملتی که ایستاد، مقاومت کرد و پیروز ماند را نمایان می‌کند.

‌این، صدای یک ایرانِ متحد، سرافراز و استوار است که همان‌گونه که در میدان جنگ عقب ننشست، در میدان سیاست و دیپلماسی نیز از عزت و حق خود عقب نخواهد نشست.»

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار