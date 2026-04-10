ایران در میدان سیاست و دیپلماسی از عزت و حق خود عقب نخواهد نشست

«در این چهل روز، ⁧ ایران با خون شهیدان، دولتی که با شجاعت، پای کار مردم بود، سلحشوری نیروهای مسلح و پایداری ایرانیان از هر قوم، هر سلیقه و هر گرایش سیاسی، در داخل و خارج از کشور، اراده خود را بر دشمن تحمیل کرد.

‌امروز اگر سخن از مذاکره است، این تصمیمی است که با تأیید رهبری عالی‌قدر و اتفاق‌نظر در ارکان اصلی نظام با دست برتر و از موضع قدرت اتخاذ شده است و جایگاه ملتی که ایستاد، مقاومت کرد و پیروز ماند را نمایان می‌کند.

‌این، صدای یک ایرانِ متحد، سرافراز و استوار است که همان‌گونه که در میدان جنگ عقب ننشست، در میدان سیاست و دیپلماسی نیز از عزت و حق خود عقب نخواهد نشست.»