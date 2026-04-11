روح‌الله لک‌علی آبادی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره این که پس از مطرح شدن آتش‌بس و تائید آن توسط شورای عالی امنیت ملی با تایید رهبر انقلاب شاهد دوقطبی سازی جریانی درخصوص بحث مذاکرات هستیم و حتی مشاهده می‌شود علیه تیم مذاکره‌کننده شعارها و توهین‌هایی از سوی این جریان صورت می‌گیرد، گفت: در چهل روز گذشته؛ مخصوصا اربعین حضرت آقا مردم واقعا سنگ‌تمام گذاشتند و میدان را خالی نکردند و این باعث قوت قلب برای نیروهای مسلح و فرماندهان ما شد، تا جایی که واقعاً فرماندهان و نیروهای نظامی ما از جان خود مایه گذاشتند و امروز اگر اتفاقی در حال وقوع است و پیروزی حاصل می‌شود، به‌خاطر تلاش همه‌جانبه مردم، مسئولین، نیروهای مسلح و فرماندهان است.

فضاسازی‌ها از روی جهل نسبت به اطلاعات است

این نماینده مجلس شورای اسلامی یادآور شد: نکته‌ای که متأسفانه در یکی دو روز اخیر شاهد آن هستیم، فضاسازی‌هایی است که به نظر من یا از روی جهل نسبت به اطلاعات و جهل نسبت به دانش کافی صورت می‌گیرد یا اگر عامدانه باشد، بسیار خطرناک است، و آن هم تخریب چهره‌ای مانند آقای قالیباف است. آقای قالیباف، به‌هرحال استاد دانشگاه، رئیس مجلس و رئیس قوه قانون‌گذاری و نماینده مردم هستند. ایشان از فرماندهان دفاع مقدس و از فرماندهان درجه‌یک آن دوران بوده‌اند. ایشان فردی هستند که وقتی در جایگاه رئیس مجلس قرار دارند و احساس می‌کنند باید در میدان حضور داشته باشند، در سخت‌ترین شرایط ممکن هم حضور پیدا می‌کنند و به‌عنوان مثال، با وجود شرایط خاص پروازی و سامانه‌های پروازی، پشت فرمان هواپیما می‌نشیند و برای تشییع شهید سید حسن نصرالله سفر می‌کند. می‌خواهم بگویم که شخصیتی مانند آقای قالیباف، شخصیتی است که باید سال‌ها تلاش شود تا شخصیتی علمی، اجرایی، متقی، از خانواده شهید و فرمانده‌ای که در موقعیت‌های مختلف خوش درخشیده است؛ به دست بیاوریم.

باید تلاش کنیم از داشته‌های خود حفاظت کنیم

وی یادآور شد: رئیس مجلس در جنگ تحمیلی سوم بسیار تلاش کرد و با اقداماتی که انجام داد، آن روایت‌های یک‌طرفه‌ای را که رئیس‌جمهور آمریکا تلاش می‌کرد در اختیار بگیرد، از بین برد. آقای قالیباف با توییت‌هایی که زد جریان رسانه‌ای را در دنیا رهبری و اقدامات رئیس جمهور آمریکا را خنثی کرد و تحت تأثیر قرار داد. شاهد هستیم رسانه‌های جریان اصلی در دنیا هم علیه ترامپ قلم می‌زنند و کارشناسان سیاسی، ترامپ و نتایاهو را افراد شکست‌خورده می‌دانند.

لک‌علی آبادی تاکید کرد: بسیاری از عوامل تلاش کردند؛ رئیس‌جمهور و نیروهای مسلح تلاش کردند، مردم بسیار زحمت کشیدند و حضور آنان در میدان بی‌نظیر بود. اما یکی از افرادی که واقعاً نقش برجسته‌ای داشت آقای قالیباف هستند. به همین دلیل، بنده احساس می‌کنم که تمام تلاش دشمن این است که چهره ایشان را تخریب کند. کما اینکه پس از اینکه برخی‌ها یا دانسته و یا جاهلانه رئیس مجلس را تخریب کردند، رسانه‌های معاند هم از این فضا بهره‌برداری کرده و ابراز خوشحالی کردند و این صدا، صدایی دشمن‌شادکن است. به همین دلیل، با توجه به اینکه ایشان فرمانده دفاع مقدس بوده‌اند و در این مسیر هم برادرانش را در میدان جنگ را از دست داده‌اند و امروز هم با شجاعت در میدان حضور دارند، باید تلاش کنیم از داشته‌های خود حفاظت کنیم.

دشمن تلاش می‌کند چهره‌های مورد وثوق را تخریب کند

وی با اشاره به این که ما امروز شخصیتی مانند آقای لاریجانی را هم از دست دادیم و یادمان هم نرفته است عده‌ای ایشان را تخریب کردند، گفت: امروز هم دشمن تلاش می‌کند چهره‌هایی را که مورد وثوق فرمانده کل قوا، مردم، دولت، سران قوا و نیروهای مسلح هستند، تخریب کند، معتقدم این موضوع نشان‌دهنده نقش محوری این افراد است. متأسفانه عده‌ای هم ممکن است ناآگاهانه با این جریان همراهی کنند که این امر بسیار خطرناک است.

نماینده مردم دورود و ازنا در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: دستور اکید رهبر معظم انقلاب، آیت‌الله خامنه‌ای، حفظ وحدت و شنیده شدن صدای واحد از کشور است. امیدوارم این امر محقق شود. در جلسه‌ای که در کمیسیون بهداشت داشتیم، همه نمایندگان ضمن تشکر از تلاش‌های آقای قالیباف، بر انتشار بیانیه‌ای در تقدیر از زحمات و شجاعت ایشان تأکید کردند. اکثر نمایندگان مجلس از آقای قالیباف حمایت می‌کنند و مردم نیز همین‌گونه هستند.

افرادی که تریبون دارند مراقب باشند آب به آسیاب دشمن نریزند

وی ادامه داد: در میان مردم، بسیاری از افراد نسبت به امنیت مقامات ابراز نگرانی می‌کنند و این نشان‌دهنده اهمیت جایگاه‌ها برای مردم است. به همین دلیل، توصیه بنده به افرادی که تریبون در اختیار دارند این است که مراقب باشند سخنی نگویند که موجب خوشحالی دشمن شود یا آب به آسیاب دشمن بریزد. تخریب چهره‌‌هایی که برای امروز مردم و کشور زحمت می‌کشند و به دنبال آسایش و آرامش مردم هستند، از موشک‌هایی که دشمن می‌زند و زیرساخت‌های ما را تخریب می‌کند، بسیار شدیدتر و زیان‌بارتر خواهد بود.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان این که افرادی که مورد وثوق مردم، نظام و رهبر انقلاب هستند، سرمایه‌های کشور محسوب می‌شوند و باید از آنان صیانت شود، گفت: بنابراین، کسانی که تریبون دارند باید تقوا را رعایت کنند و سخنان آنان وحدت‌آفرین باشد، نه وحدت‌شکن و تفرقه‌افکن. ان‌شاءالله همه بتوانیم در کنار یکدیگر، با وحدت رویه، همدلی و همراهی، مسیر پیشرفت را ادامه دهیم.

وی خاطرنشان کرد: مطمئن باشید ایران پیروز خواهد شد و اتفاقات بزرگی را رقم زده است؛ از جمله در موضوع تنگه هرمز، شکست پایگاه‌های آمریکا در منطقه، سرشکستگی ترامپ و همچنین تضعیف انسجام ناتو. این‌ها همه دستاوردهایی است که مردم، فرماندهان و شهدای ما رقم زده‌اند و ما موظف به حفظ حرمت خون شهدا هستیم. ان‌شاءالله با ادامه این مسیر، پیروزی کامل حاصل خواهد شد و آینده‌ای بسیار روشن برای ایران متصور است.

اگر قرار بر صلحی باشد یا اتفاق مهمی رخ دهد، در چارچوب تصمیمات رهبری خواهد بود

تخریب چهره‌هایی که جان خود را برای مردم و کشور گذاشته‌اند، خلاف اخلاق و اسلام و نشان‌دهنده بی‌تقوایی است

علی‌آبادی در پاسخ به اینکه چقدر ضرورت دارد در چنین شرایطی از تصمیم شعام و رهبری برای مذاکرات از سوی همه جریان حمایت صورت گیرد، گفت: در این‌جا به ماجرای امام حسن مجتبی (علیه‌السلام) اشاره می‌کنم که وقتی از ایشان درخواست شد خلافت را بر عهده بگیرند، فرمودند: «بنده هم امام جنگ هستم و هم امام صلح؛ اگر دستور به جنگ دهم، باید تبعیت شود و اگر دستور به صلح دهم هم باید تبعیت شود.» بنابراین، ولایت‌پذیری به این معناست که وقتی فرمانده یا ولی‌فقیه دستوری صادر می‌کند، همه تبعیت کنند. اینکه هر فردی بر اساس تشخیص شخصی خود اقدام کند یا سخنی بگوید، به صلاح کشور و مردم نیست.

نماینده مردم دورود و ازنا در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: مردم امروز به بلوغی رسیده‌اند که اجازه ندهند جریان‌های تخریبی، چهره‌هایی مانند آقای قالیباف و یا رئیس جمهور و تیم مذاکره کننده را تضعیف کنند. اگر قرار باشد صلحی شکل بگیرد یا اتفاق مهمی در کشور رخ دهد، قطعاً در چارچوب تصمیمات رهبری خواهد بود و همه باید از آن تبعیت کنند. تخریب چهره‌هایی که جان خود را برای مردم و کشور گذاشته‌اند، خلاف اخلاق، خلاف اسلام و نشان‌دهنده بی‌تقوایی است. حتی در برخی موارد، دشمن با انتشار لیست‌های ترور، چنین شخصیت‌هایی را هدف قرار می‌دهد.

اگر تلاش‌های دولت نادیده گرفته شود، بی‌انصافی است

برخی رفتارها ممکن است ناشی از عقده‌گشایی باشد

وی عنوان کرد: برای چندمین بار است که می‌گویم یک عده و جریانی یا عامدانه و یا ناآگاهانه که هر دو هم خلاف قانون، اخلاق، اسلام و بی تقوایی است، اقدام می‌کنند. بنابراین، همه باید از فرمان فرمانده کل قوا تبعیت کنند و مطمئن باشند که آقای قالیباف و رییس‌جمهور و تیم مذاکره کننده هم در چارچوب همین دستورات؛ چه در موضوع مذاکره، چه صلح، چه جنگ و چه آتش‌بس حرکت خواهند کرد.

لک‌علی آبادی تاکید کرد: همچنین باید از تلاش‌های وزیر امور خارجه، آقای عراقچی، که در این دوره عملکرد قابل‌توجهی داشتند و خوش درخشیدند، و دولت که با حضور فعال در میان مردم بود به‌ویژه آقای دکتر پزشکیان که نقش مؤثری ایفا کردند، قدردانی کرد. بی‌انصافی است اگر این تلاش‌ها نادیده گرفته شود. برخی رفتارها ممکن است ناشی از عقده‌گشایی باشد که منجر به تخریب این چهره‌ها می‌شود.

