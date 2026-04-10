بیانیه سپاه به مناسبت بیست و هفتمین سالروز شهادت سپهبد صیاد شیرازی

بیانیه سپاه به مناسبت بیست و هفتمین سالروز شهادت سپهبد صیاد شیرازی
بیانیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بمناسبت بیست و هفتمین سالروز شهادت امیر سرافراز ارتش اسلام سپهبد علی صیاد شیرازی‌منتشر شد.

به گزارش ایلنا، بیانیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بمناسبت بیست و هفتمین سالروز شهادت امیر سرافراز ارتش اسلام سپهبد علی صیاد شیرازی‌منتشر شد.

در بخشی از این بیانیه آمده است: امیر سپهبد شهید علی صیاد شیرازی از فرماندهان عالیقدر و تاثیرگذار دوران دفاع مقدس و پس از آن و از مقامات محبوب و مرجع دفاعی در سطوح راهبردی نیروهای مسلح محسوب می‌شد که به ویژه نقش آفرینی‌های تعیین کننده وی در سنگرهای مختلف فرماندهی، مدیریت و مسئولیت‌پذیری در ارتش جمهوری اسلامی ایران و سپس ستاد کل نیروهای مسلح برای همیشه ماندگار و اعلام بخش نیروهای مدافع وطن خواهد بود.

این بیانیه محبوبیت، اقتدار و ظرفیت‌های تعیین کننده و راهگشای شهید صیاد شیرازی در مقابله با تهدیدها و به ویژه روحیه انقلابی‌گری و دشمن شناسی آن فرمانده خردمند و شجاع برای گشایش در صحنه‌های سخت و پیچیده را رمز ماندگاری وی و عامل کینه‌ورزی و انتقام زخم دیدگان از او قلمداد و تصریح کرده است: ۲۱ اردیبهشت ماه سال ۱۳۷۸ لحظه‌ای سرشار از غم و اندوه برای ملت شریف ایران و فرزندان آنان در نیروهای مسلح رقم خورد و امیر سپهبد علی صیاد شیرازی که رژیم بعثی صدام و گروهک منافقین در دوران هشت سال دفاع مقدس از آن شهید ارجمند ضربات مهلک و خفت‌باری را متحمل شده بودند با طراحی و اقدام شوم گروهک تروریستی، شیطانی و وطن فروش نفاق قرار گرفت و به ملکوت اعلی پیوست.

این بیانیه خاطرنشان کرده است: تبلور و تاثیرات راهبردی رویکردها و تلاش‌های خستگی ناپذیر آن شهید ارجمند، این روزها در میدان مقابله با جنگ تحمیلی امریکایی صهیونی، الهام بخش نیروهای مسلح و یادآور جایگاه رفیع آن فرمانده عالیقدر در نزد ایرانیان و علاقه‌مندان انقلاب اسلامی و حق طلبان عالم قرار دارد.

این بیانیه در پایان با پاسداشت بیست و هفتمین سالگرد شهادت امیر بسیجی سپهبد علی صیاد شیرازی و دیگر شهدای گرانقدر انقلاب اسلامی ، به ویژه شهیدان دفاع مقدس سوم و جنگ رمضان تاکید کرده است: اندیشه و آرای شهید صیاد شیرازی همچنان راهگشا و جهت دهنده نیروهای مسلح بویژه غیرتمندان ارتشی و سلحشوران سپاهی در صف و سنگر واحد، تحت میراث فکری امام شهید انقلاب خامنه‌ای عزیز( قدس الله نفسه الزکیه) و تبعیت از منویات و فرامین رهبر معظمه انقلاب اسلامی و فرماندهی کل قوا آیت الله سید مجتبی خامنه ای (مد ظله العالی) در دفاع از آرمان‌ها و ارزش‌های انقلاب اسلامی و صیانت از استقلال، امنیت و تمامیت سرزمینی کشور است.

