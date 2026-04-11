مهدی نصیرپور در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره شعارهای متفاوت یک عده پس از اعلام آتش بس و مطرح شدن بحث مذاکرات و ضرورت اجماع و انسجام ملی در این شرایط، عنوان کرد: ما چهل روز جنگ فشرده و پر تلاطمی را در عرصه‌های مختلف هم توسط نیروهای نظامی خودمان در میدان نبرد و هم میادین و معابر شهری توسط مردم پشت سر گذاشتیم که البته آلام و دردهای بسیار زیادی هم برای ما در پی داشته است و هرگز هم این دردها و فراق‌ها جبران نخواهد شد.

هر جنگی در هر مقطعی از تاریخ آغاز شده جایی هم به پایان رسیده است

هنور به نقطه پایان جنگ نرسیده‌ایم

این نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به شهادت رهبر انقلاب و جمعی از فرماندهان نظامی خاطرشان کرد: از دست دادن رهبر شهید انقلاب و بسیاری از فرماندهان، امرای نظامی و مسئولان بخش‌های مختلف دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی در این چهل روز قابل جبران نخواهد بود الا به انتقام.

وی با بیان این‌که همه در تلاش هستند و بودند که نتیجه این جنگ به نحو مطلوبی به نفع ایران بزرگ، انقلاب اسلامی و جمهوی اسلامی ایران باشد، اظهار داشت: طبیعی است هر جنگی که در هر مقطعی از تاریخ آغاز شده جایی هم به پایان رسیده است؛ البته ما هنور به نقطه پایان جنگ نرسیده‌ایم، در حال حاضر باتوجه به مجموعه شرایطی که پیش آمده و مصالحی که پیش آمده، آماده مذاکره شده‌ایم تا نتیجه آن را مشاهده کنیم.

بین افکار عمومی و جامعه جهانی برنده جنگ اصلی ما هستیم

نصیرپور با تاکید بر اینکه مذاکره ابزارهایی لازم دارد، بیان کرد: مذاکراتی که در حال حاضر قرار است برقرار شود باید از موضع قدرت باشد که الحمدالله با تدبیری که رهبری شهید نظام داشتند و تداوم آن توسط رهبری جدید و استقامت مردم و دولت در همه ابعاد به شکل خوبی پیش رفته است. طبیعتاً بخش کوچکی از این لوازم با این مسائل فراهم شده است. بحث دیگر موضوعاتی است که باید درباره آن‌ها مذاکره شود، طرف اصلی ما در این جنگ آمریکا بوده است و الان هم طرف اصلی ما باید خودش به میدان بیاید.

وی با اشاره به نظر افکار عمومی در جهان نسبت به مقاومت ایران در مقابله با آمریکا و رژیم صهیونیستی، عنوان کرد: ما امروز در بین افکار عمومی و جامعه جهانی برنده جنگ اصلی ما هستیم.

نماینده مردم سراب و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی الزامات مذاکرات جدی را حضور مقامات رده بالای ایالات متحده دانست و بیان کرد: حتما باید یک مقام مسئول اجرایی آمریکا به میدان بیاید، با مشاور و داماد کار پیش نخواهد رفت که این مسئله هم محقق شده است و مشاهده می‌کنیم معاون رئیس‌جمهور آمریکا در مذاکرات حضور خواهد داشت.

وی ادامه داد: ایران، محورهایی را از قبل اعلام کرده است و یکی از شروط تحقق یک صلح پایدار، فراگیری آن است و جبهه مقاومت در این معادلات باید جای مشخص و قطعی خودش را داشته باشد که شاهدیم این هم در حال رخ دادن است و با تدابیری که صورت گرفته و با تمامی ملاحظات، جلسات مربوطه برگزار شده و توافقات اولیه شکل گرفته است و گروهی از طرف جمهوری اسلامی ایران برای حضور مامور شده و در پاکستان حضور دارند.

آنچه از طرف شورای عالی امنیت ملی اعلام می‌شود، تصمیم نظام است

این نماینده مجلس شورای اسلامی یادآور شد: سابق بر این آقای لاریجانی که دبیری شورای عالی امنیت ملی را بر عهده داشتند و در کنار ایشان دولت به عنوان دستگاه اجرایی و شورای روابط خارجی ما به هدایت شهید عزیز خرازی اقدامات را انجام می‌دادند. با شهادت آقای لاریجانی و انتصاب جدیدی که اتفاق افتاد، عزیز دیگری این مسئولیت را پذیرفته است.

نصیرپور خاطرنشان کرد: باید توجه داشته باشیم ترکیب شورای عالی امنیت ملی متشکل از بخشی از بدنه دولت به واسطه مسئولیت‌هایشان است که به آن‌ها شخصیت‌های حقوقی می‌گوییم و شخصیت‌های حقیقی هستند که توسط رهبری نظام انتخاب می‌شوند. ریاست این شورا با رئیس‌جمهور بوده و دبیری آن هم مشخص است و آنچه که باید به آن توجه شود، این است که هنگامی که مصوبات این شورا به تایید رهبری نظام برسد، قابل اجرا است. پس ما مطمئنیم این مصوبات به تایید رهبری نظام رسیده است و آنچه که از طرف این شورا اعلام می‌شود، تصمیم نظام است.

امروز به وحدت و همدلی همه ارکان نظام نیاز داریم

برخی در این شرایط هم دنبال تسویه حساب‌های سیاسی خودشان هستند

کسانی که از دهان‌شان بیشتر از مغزشان استفاده می‌کنند، در آینده شرمنده مردم ایران و خون شهدا خواهند بود

وی افزود: دغدغه‌ای که امام شهید ما داشتند، پرهیز از دوقطبی است که متاسفانه در این فضا هم قدری در حال اتفاق افتادن است و کسانی هستند که به برخی موضوعات می‌پردازند و حرف‌هایی می‌زنند که ظاهرا خلاف نظر شورای عالی امنیت ملی و مجموعه نظام است. اینها کسانی هستند که ادعای دلسوزی بیشتری برای نظام دارند اما این عزیزان باید توجه کنند هرگونه تفرقه و دوقطبی‌سازی قطعا به طور مستقیم منافع‌اش برای کشورهای متخاصم به خصوص آمریکا و اسرائیل است و باید از این اقدام پرهیز کنند.

نماینده سراب در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: آنچه که امروز ما نیاز داریم و رهبر عزیزمان هم در نامه اخیرشان تاکید کردند، وحدت و همدلی همه ارکان است؛ هم مردم با دولت و هم همه ارکان با علاقمندان به کشور باید با یکدیگر همدلی و وحدت داشته باشند. البته دلیل این صحبت‌هایی که این روزها برخی می‌کنند و مسئولین و افرادی مانند رئیس مجلس شورای اسلامی و رئیس‌جمهور را زیر سوال می‌برند، مشخص است؛ حتی تصویری در شبکه‌های مجازی دیدم که به ایشان توهین شده بود من دلیل آن را در این می‌دانم که این افراد به دنبال تسویه حساب‌های سیاسی خودشان هستند و به گمان اینکه جنگ تمام شده است، دارند سعی می‌کنند برای خودشان در دوره پس از جنگ جایی باز کنند، قطعا مردم به این موضوعات توجه دارند.

وی بیان کرد: مردمی که امروز در میدان‌ها هستند برای این افراد به میدان نیامدند، آن‌ها به خاطر دفاع از ایران و نظام جمهوری اسلامی ایران به میدان آمدند. دبیر و اعضای شورای عالی امنیت ملی، رئیس مجلس شورای اسلامی و رئیس‌جمهور همگی سرباز این نظام هستند، مردم قدر آن‌ها را خواهند دانست و پاسخ مناسب به این افراد خواهند داد. این عزیزانی که از تریبون‌های مقدس جمهوری اسلامی استفاده و علیه منافع ملی صحبت می‌کنند، متاسفانه از دهان‌شان بیشتر از مغزشان استفاده می‌کنند و قطعا در آینده شرمنده مردم و ایران و خون شهدا خواهند بود.

انتهای پیام/