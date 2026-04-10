خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قالیباف:

دو مورد از اقدامات مورد توافق فیمابین طرفین باید پیش از آغاز مذاکرات محقق شوند

کد خبر : 1771768
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: دو مورد از اقدامات مورد توافق فیمابین یعنی آتش‌بس در لبنان و آزادسازی پول‌های بلوکه‌شدهٔ ایران باید پیش از آغاز مذاکرات محقق شوند.

به گزارش ایلنا، محمدباقر قالیباف رییس مجلس در حساب کاربری شخصی خود در شبکهٔ ایکس نوشت: 

«دو مورد از اقداماتِ مورد توافقِ طرفین هنوز محقق نشده است: آتش‌بس در لبنان و آزادسازی دارایی‌های مسدودشده ایران پیش از آغاز مذاکرات.

‌این دو موضوع باید پیش از شروع مذاکرات محقق شوند.»

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار