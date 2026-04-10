قالیباف:
دو مورد از اقدامات مورد توافق فیمابین طرفین باید پیش از آغاز مذاکرات محقق شوند
کد خبر : 1771768
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: دو مورد از اقدامات مورد توافق فیمابین یعنی آتشبس در لبنان و آزادسازی پولهای بلوکهشدهٔ ایران باید پیش از آغاز مذاکرات محقق شوند.
به گزارش ایلنا، محمدباقر قالیباف رییس مجلس در حساب کاربری شخصی خود در شبکهٔ ایکس نوشت:
«دو مورد از اقداماتِ مورد توافقِ طرفین هنوز محقق نشده است: آتشبس در لبنان و آزادسازی داراییهای مسدودشده ایران پیش از آغاز مذاکرات.
این دو موضوع باید پیش از شروع مذاکرات محقق شوند.»