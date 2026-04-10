تحرکات دشمن را زیر نظر داریم

به گزارش ایلنا، فرماندهی پهپادی نیروی هوافضای سپاه انتشار مطلبی در فضای مجازی نوشت: به ملت شریفمان اطمینان می‌دهیم همزمان با حضور پرشور شما در خیابان، و در این دوره سکوت صحنه نبرد نظامی سربازان شما در فرماندهی پهپادی هوافضا با اراده‌ی پولادین در حال انجام وظایف خویش، رصد تحرکات دشمن،تمرین و میدان داری شبانه روزی هستند و گوش به فرمان که دشمن ذلیل را ذلیل‌تر کنند.