فرمانده پهپادی هوافضای سپاه:
تحرکات دشمن را زیر نظر داریم
کد خبر : 1771767
به گزارش ایلنا، فرماندهی پهپادی نیروی هوافضای سپاه انتشار مطلبی در فضای مجازی نوشت: به ملت شریفمان اطمینان میدهیم همزمان با حضور پرشور شما در خیابان، و در این دوره سکوت صحنه نبرد نظامی سربازان شما در فرماندهی پهپادی هوافضا با ارادهی پولادین در حال انجام وظایف خویش، رصد تحرکات دشمن،تمرین و میدان داری شبانه روزی هستند و گوش به فرمان که دشمن ذلیل را ذلیلتر کنند.