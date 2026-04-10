هادی خانیکی ، غلامرضا ظریفیان ، نعمت الله فاضلی ، روزبه کردونی

سه قرن است که پایان جنگ‌ها برای ایران نوشته می‌شد؛ اما این‌بار ایران خود پایان را نوشت. سه قرن است که تاریخ ایران، بیش از آن‌که روایت فتح باشد، روایت از دست رفتن است؛ از دست رفتن خاک، از دست رفتن اختیار، و از همه سنگین‌تر، از دست رفتن اعتبار و خودباوری ملی. از سقوط اصفهان در ۱۷۲۲ میلادی، تا عهدنامه ترکمانچای؛ نه فقط زمین، بلکه حق تصمیم‌گیری از میان رفت. از اولتیماتوم ۱۹۱۱ ، تا اشغال ۱۹۴۱، صورت‌های زوال تغییر کرده اند، اما پایان همه یکی بود: خاکی که رفت، شأنی که شکست، و ایرانی که تحقیر شده باز ماند.

اما فقط این‌ها اثرات و محصول شکست در جنگ برای ایران نبود. هر بار، این شکست‌ها که هزینه‌های سنگین اقتصادی، ویرانی سرزمین ، با از دست رفتن منابع توسعه، و تحمیل فشارهای در هم تنیده بر معیشت مردم همراه شد ؛ خسارت‌های انسانی و رنج‌های گسترده اجتماعی را به همراه می آورد؛ و از همه مهمتر تضعیف حاکمیت ملی، اقتدار سیاسی و از دست دادن پاره های تن وطن را به دنبال داشت.

در این میان، دو اثر مخرب، عمیق‌تر‌ و ماندگارتر بود: نخست آنکه در فرهنگ سیاسی، نوعی ترس پایدار از ناامنی سرزمینی شکل گرفت؛ نگرانی دائمی از تجزیه، اشغال و تحدید تمامیت ارضی که خود به‌تدریج به اولویتی مسلط تبدیل گردید و باعث شد مسئله توسعه، پیشرفت و رفاه همگانی، اغلب به حاشیه رانده شود . دوم اینکه در فرهنگ عمومی و اجتماعی، نوعی خودتحقیری تاریخی رسوب کرد؛ احساسی که به ناتوانی در برابر قدرت‌های بزرگ منجر شد، و نه‌ تنها در میان عامه مردم، بلکه درون بخشی از فرهنگ نخبگی و حوره اندیشه نیز ماند و بازتولید شد.

به این معنا، تاریخ سه قرن اخیر ایران، بیشتر به گفته امید « راوی تجربه های همه تلخ بود» و دروغ دانستن امکان پیروزی. تاریخ پیامدهای شکست، سنگین تر از خود شکست بود که نه تنها میدان و صحنه و سرزمین را از دست می داد بلکه ذهن و زبان و توان فردی و جمعی را فرو می پاشاند. در واقع این پیامدهای معنوی شکست خود به یک الگوی پایدار ناتوانی و درماندگی تبدیل می شد؛ الگویی که در آن، ایران چه می‌ایستاد، و چه نمی ایستاد ، شکست خورده نظامی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی بود .

البته این تاریخ، یکدست و بی‌استثنا هم نبوده است. در تاریخ این سه قرن، دو لحظه متفاوت برجسته شده اند که باید آن دو را از این قاعده جدا کرد. نخست، عصر ظهور و اقتدار نادرشاه افشار ؛ دوره‌ای کوتاه اما پرقدرت که ایران توانست با فتوحات تعیین‌کننده، موازنه منطقه‌ای را به سود خود تغییر دهد و از موضع ضعف بیرون آید. دوم، مقاومت هشت‌ساله ایران در برابر تجاوز عراق و حلقه حمایت‌‌های جهانی از آن ؛ جنگی که نه به‌عنوان پیروزی کلاسیک و قاطع، بلکه به‌عنوان تجربه‌ی حفاظت کامل از یکپارچگی سرزمینی و همبستگی ملی ثبت گردید و ایران در آن میان با وجود تحمل هزینه های سنگین انسانی و اقتصادی فرو نریخت، تجزیه نشد، و توانست در برابر فشار حداکثری جنگ بایستد. با این حال، این دو تجربه، هرچند مهم و ماندگار، به الگو و قاعده‌ای پایدار در تاریخ مدرن ایران تبدیل نشدند و استثنا ماندند.

اما تاریخ، همیشه با تکرار پیش نمی‌رود. گاه ملتی، در لحظه‌ای کوتاه، راهی را که قرن‌ها بر او تحمیل شده، قطع می‌کند و خود از نو تاریخ می سازد. چهل روز تاب‌آوری در درون و بی‌تاب کردن دشمنان قدرتمند در بیرون، چنانکه در این جنگ تحمیلی سوم بروز کرد، اگرچه در مقیاس تاریخ، زمان بلندی نیست؛ اما گاهی همین چهل روز برای نشان دادن ظرفیت‌های نهفته و وزن تاریخی ملت ایران و تمدن ایرانی کافی بود . این‌بار، ایران در برابر مجهزترین و پیچیده‌ترین ماشین‌های نظامی و اطلاعاتی جهان سلطه‌گر و چیرگی طلب ایستاد؛ و چنان ایستاد که نه‌فقط در روایت رسمی خود، بلکه در داوری‌ها و ارزیابی‌های کنشگران و ناظران سیاسی، رسانه‌ها، مراکز پژوهشی و محققان جهانی نیز روشن شد که رخدادی نو، محاسبات کلاسیک دشمنان را به‌هم زده است. آنان که انتظار داشتند ایران زیر ضربه جنگ در هم بشکند، ناگهان با واقعیتی روبه‌رو شدند که در برآوردهای پیشینی شان جایی نداشت: ایران با نیروهای مسلحی به میدان آمده بود که در صحنه‌های بی امان و پر دامنه‌ی جنگ جایی را به اراده دشمن وانگذاشتند؛ با مردمی که با همه تفاوت‌ها، نارضایتی‌ها و نقدها در لحظه خطر، دوباره زیر نام میهن جمع شدند؛ و با ساختاری از مدیریت سیاسی و اجرایی که زیر فشارهای پیاپی و همه جانبه، نه فروپاشید و نه به عقب نشست و نه از خدمت به زندگی شهروندانش فروماند. این فقط تاب‌آوری نبود؛ ظهور دوباره ایران تاریخی و تجلی ایده ایران بودt ایرانی که هنوز می‌تواند در سخت‌ترین لحظه‌ها، از دل پراکندگی، همبستگی و از دل آتش، زندگی بیافریند.