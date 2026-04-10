آیت الله علم الهدی:
پذیرش آتش بس موقت از سوی ایران نقشه آمریکا را خنثی کرد
امام جمعه مشهد گفت: پذیرش آتش بس موقت از سوی ایران که با تدبیر حکیمانه رهبر انقلاب انجام شد توطئه آمریکا را خاکستر و نقش بر آب کرد.
به گزارش ایلنا، آیت الله سید احمد علمالهدی در خطبههای این هفته نماز جمعه مشهد در جوار آستان نورباران رضوی افزود: آمریکا برای جنگی که علیه ایران به راه انداخته بود جوابی برای دنیا نداشت و فشار جهانی زبادی را بر خود احساس میکرد، به همین دلیل پیشنهاد آتش بس داد و گمان میکرد که با توجه به سابقه دروغ، تزویر و فریب این عنصر ناپاک و شیطان بزرگ قبول نخواهیم کرد تا بتواند ما را جنگ طلب معرفی کند.
وی ادامه داد: برای اینکه نقشه او خاکستر شود و دنیا او را شکست خورده و ما را پیروز میدان بداند پیشنهاد او از سوی ایران پذیرفته شد.
امام جمعه مشهد اظهار کرد: رهبر انقلاب فرمودند مردم حضور خود را در خیابانها و میدان زیادتر کنند که این فرمان از آن رو است که طرف مذاکره کننده بداند مردم طرف این مذاکره هستند و اینها باید نتیجه را بپذیرند.
وی تصریح کرد: بدین مفهوم که مردم پشتوانه این کشور و نظام هستند.
آیت الله علم الهدی گفت: تا روزی که خواسته مردم و امام امت در مذاکرات برآورده نشود با تجهیزات قویتر و سلاحهای مرگبارتر بیخ و بن دشمن را از بین خواهیم برد و نابود خواهیم کرد.
وی ادامه داد: قدرت ما سر جای خود است و توان خود را افزایش میدهیم.
آیت الله علم الهدی در ادامه گفت: غیر از رهبر انقلاب که ۳۰ سال نفس به نفس با رهبر شهید امت در همه مسائل و عرصه ها و مدیریت امور زندگی کرده است چگونه فرد دیگری میتوانست در این موقعیت، وضعیت ما را اصلاح کند و با این حکمت در عرصه ظاهر شود. این از عنایات خدا در حق ما است.