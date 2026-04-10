ملت ایران معادله قدرت را در جهان تغییر داد

خطیب جمعه قم ادامه داد: رهبر شهید انقلاب نشان دادند که نائب های حقیقی امام زمان (عج) در هر عصری، کسانی هستند که با همه وجود در راه تحقق آرمان‌های اهل بیت (عج) گام بر می‌دارند. رهبر سوم انقلاب درباره امام شهید فرمودند: «قائد شهید ما فقیهی زمان شناس و بصیر مجاهدی خستگی ناپذیر بود.»

وی ادامه داد: شهادت امام امت از یک سو و انتخاب رهبر سوم انقلاب از سوی دیگر، یادآور روایت‌هایی از نواب خاص امام زمان (عج) در عصر غیبت صغری است. در آن عصر پدر و پسری افتخار نیابت ویژه به عنوان نائب خاص را داشتند. امام عصر (عج) بعد از وفات عثمان بن سعید عمری که نائب اول امام زمان (عج) بود پسر ایشان را یعنی محمد را به عنوان نائب خاص دوم برگزیدند. این انتخاب بر اساس موروثی بودن یا توصیه پدر نبود؛ بلکه به خاطر شایستگی این پسر بود.

امام جمعه قم اضافه کرد: بعد شهادت رهبر معظم انقلاب، مجلس خبرگان رهبری به نیابت از مردم و با توجه به صلاحیت‌هایی که حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای داشتند به عنوان ولی فقیه و نائب عام امام زمان (عج) انتخاب و به مردم اعلام کردند.

وی با بیان اینکه ملت ایران تاریخ ساز است، گفت: ملت ایران همان وعده صادق الهی است که بنا بر قولی خداوند وعده آمدن آن‌ها را در سوره مائده داده است: «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا مَنْ یَرْتَدَّ مِنْکُمْ عَنْ دِینِهِ فَسَوْفَ یَأْتِی اللَّهُ بِقَوْمٍ یُحِبُّهُمْ وَیُحِبُّونَهُ؛ ای گروهی که ایمان آورده‌اید، هر که از شما از دین خود مُرتَد شود به زودی خدا قومی را که بسیار دوست دارد و آنها نیز خدا را دوست دارند.»

وی ادامه داد: خداوند در این آیه برای این گروه ویژگی‌هایی را بیان می‌کند و می‌فرماید: «أَذِلَّةٍ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ أَعِزَّةٍ عَلَی الْکَافِرِینَ یُجَاهِدُونَ فِی سَبِیلِ اللَّهِ وَلَا یَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ۚ ذَٰلِکَ فَضْلُ اللَّهِ یُؤْتِیهِ مَنْ یَشَاءُ ۚ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِیمٌ؛ نسبت به مؤمنان سرافکنده و فروتن و به کافران سرافراز و مقتدرند (به نصرت اسلام) برانگیزد که در راه خدا جهاد کنند و (در راه دین) از نکوهش و ملامت احدی باک ندارند. این است فضل خدا، به هر که خواهد عطا کند و خدا را رحمت وسیع بی‌منتهاست و (به احوال همه) دانا است.»

تولیت آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه (س) با اشاره به اینکه احتمال اینکه مصداق این آیه ملت قهرمان ایران باشند افتخار آمیز است، گفت: ملت ایران معادله قدرت را تغییر داده و خودش تبدیل به ابرقدرت شده است و مردم تصمیم دارند این قدرت را در راه اعتلای کلمه الله برای خودشان حفظ کنند.

وی اظهار کرد: امام شهید امت درباره این مردم فرمودند: «اگر در این کشور اتفاقی بیفتند خداوند این ملت را مبعوث خواهد کرد»؛ امروز جهان شاهد مبعوث شدن مردم و نترسیدن آنها از شهادت است. ملت ایران مبعوث شد تا فرعون زمان را به اراده الهی رسوا و نابود کند.

نماینده ولی فقیه در قم عنوان کرد: رهبر معظم انقلاب در پیام ۲۰ فروردین فرمودند: «مسلماً فریادهای شما در میادین در نتیجه مذاکرات مؤثر است» ایشان مژده دادند: «باذن الله تبارک و تعالی در اثر این نقش آفرینی‌ها و استمرار آن چشم اندازی که در پیش روی ملت ایران قرار دارد ظهور دورانی با شکوه و درخشان و سرشار از عزت و سربلندی و غنا را برای ایشان نوید می‌دهد.»

وی گفت: رهبر معظم انقلاب درباره حماسه ملت ایران به پیروزی ملت ایران در جنگ تحمیلی سوم اشاره کردند و فرمودند: «امروز طلیعه برآمدن جمهوری اسلامی به عنوان یک قدرت بزرگ و قرار گرفتن استکبار در سراشیبی ضعف مقابل چشم همگان آشکار شده است. این بی شک نعمتی الهی است»

امام جمعه قم تصریح کرد: عاشورای حسینی یک نقشه راه برای ایران است و این روزها عاشورای مکرر است، بر همین اساس ملت ایران با تاسی از سیره امام حسین (ع) در مواجه با یزیدی‌های زمان فریاد هیهات من الذله سر می‌دهند. با این شعار و شعور بوده است که ملت ایران همواره عزا را به حماسه تبدیل کرده است. این بار نیز چنان عزای شهادت امام امت را به حماسه تبدیل کرد که ترامپ قمار باز را از آن هیبت پوشالی به زیر کشید. ملت ایران تحقق «یدالله فوق ایدیهم» را به جهان ثابت کرد.

توصیه‌ای به دستگاه دیپلماسی

وی خطاب به دستگاه دیپلماسی کشور گفت: همانطور که نیروی مسلح ما اهداف خود را نقطه زنی می‌کند، مسئولان دیپلماسی نیز باید نقطه زنی کنند و از خود نقطه ضعفی نشان ندهند و در برابر آنچه دشمنان شما پیمان می‌بندند تضمین لازم را بگیرند.

وی ادامه داد: امام علی (ع) در فرمانی به مالک اشتر فرمودند: «پس از انعقاد صلح با دشمن، به شدت مراقب و بر حذر باش؛ زیرا گاهی دشمن نزدیک می‌شود تا غافلگیر کند. پس تو دور اندیش باش و به دشمن سو ظن داشته باش.»

نماینده ولی فقیه در قم تاکید کرد: نباید دشمن گرگ صفت امروز را درست کم گرفت. نیروهای مسلح ما در میدان و این امت قهرمان در خیابان «ایران را به عزت و دشمن را به ذلت» کشاندند. دستگاه دیپلماسی نیز باید ایران را به عزت و دشمن حیله گر را به ذلت بکشاند.

وی ضمن تسلیت شهادت امام صادق گفت: امام صادق (ع) می‌فرماید: «أییُما مُؤمِنٍ نَفَّسَ عَن مُؤمِنٍ کُربَةً و هُو مُعسِرٌ یَسَّرَ اللّهُ لَهُ حَوائجَهُ فی الدُّنیا و الآخِرَةِ؛ هر مؤمنی که گرفتاری مؤمن تنگدستی را رفع کند، خداوند حاجت‌های او را در دنیا و آخرت آسان (برآورده) سازد.»

تطبیق فضای صلح حدیبیه با امروز جامعه

آیت الله سعیدی در خطبه اول عنوان کرد: رعایت تقوا آثار متعددی از جمله دفع ضرر دشمن را به همراه دارد. مهم‌ترین ضرر دشمن ضرر مادی نیست بلکه آسیب اعتباری، معنوی و دینی است. خداوند در سوره آل عمران می‌فرماید: «وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا یَضُرُّکُمْ کَیْدُهُمْ شَیْئًا؛ اگر شما صبر پیشه کنید و پرهیزکار باشید مکرر و عداوت آنان آسیبی به شما نرساند.»

وی اظهار کرد: خداوند در آیه ۱۷ سوره فتح، کسانی که حکم جهاد از آنان برداشته را بیان می‌کند و می‌فرماید: «لَیْسَ عَلَی الْأَعْمَیٰ حَرَجٌ وَلَا عَلَی الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَی الْمَرِیضِ حَرَجٌ ۗ وَمَنْ یُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ یُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِی مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۖ وَمَنْ یَتَوَلَّ یُعَذِّبْهُ عَذَابًا أَلِیمًا؛ بر نابینا و لنگ و بیمار [اگر در جنگ شرکت نکنند] گناهی نیست. و کسی که از خدا و پیامبرش اطاعت کند، او را در بهشت‌هایی درآورد که از زیرِ [درختانِ] آن نهرها جاری است، و هر کسی روی بگرداند او را به عذابی دردناک عذاب می‌کند.»

امام جمعه قم با بیان اینکه برای فهم این آیه ابتدا باید با فضای کلی سوره آشنا شویم، زیرا مربوط به واقعه بزرگ و مهم تاریخی و تربیتی صلح حدیبیه است، گفت: زمانی که پیامبر (ص) به همراه گروهی از مسلمانان برای انجام عمره به مکه رفتند، کفار قریش راه راه به روی آنان بستند و اجازه ورود به مکه را به آن‌ها نداند. در همان محل حدیبیه که که کفار مسلمانان را متوقف کردند پیمانی میان مسلمانان و کفار منعقد شد.

وی ادامه داد: صلح حدیبیه در نگاه نخست نوعی عقب نشینی برای مسلمانان بود؛ زیرا برخی از شروط آن به نفع کفار قریش بود؛ اما قرآن از واقعه حدیبیه به عنوان فتح مبین یاد می‌کند. این مساله با فضا این ایام ایران تا حدودی مطابقت دارد.

خطیب جمعه قم اضافه کرد: خداوند نشان دادند در این معاهده که به ظاهر حدود کننده بود افقی بسیار بزرگ‌تر برای گسترش اسلام نهفته است. یکی از محورهای مهم این سوره تحلیل گروه‌های مختلف جامعه اسلامی در برابر رخ داد حدییه است.

وی افزود: در این واقعه مسلمان به چهار گروه تقسیم می‌شدند گروه اول مومنانی هستند که به ایمان و اعتماد کامل به وعده الهی همراه پیامبر (ص) حرکت کردند و در بیعت رضوان پیمان وفاداری بستند. گروه دوم نیز منافقان و افرادی بودند که به وعده الهی بد گمان بودندو تصور می‌کردند مسلمانان از این سفر به سلامت بر نمی‌گردند اما بعد از بازگشت پیامبر (ص) بهانه‌هایی آوردند و از پیامبر (ص) خواستند که برای آنها طلب مغفرت و بخشش کند. گروه سوم معذورین در جبهه و جنگ بودند که آیه ۱۷ به این افراد اشاره می‌کند.

تولیت آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه (س) گفت: خداوند در این آیه مرز میان عذر واقعی و بهانه را مشخص می‌کند. در اسلام تکلیف به اندازه وسع افراد است. خداوند در این آیه یادآوری می‌کند نباید بگذاریم که تفاوت در توانمندی و دیدگاه منجر به گسست اجتماعی شود. جامعه همانند یک پیکر است اگر گروهی به دلیل شرایطی توان حضور در صف اول را ندارد به این معنا نیست که مسیر را رها کردند. با صبر و مهربانی باید جبهه داخلی را در برابر فشارهای خارجی، اقتصادی، نظامی، فرهنگی و... مستحکم نگه داریم.

وی بیان کرد: شهادت در فرهنگ اسلامی به ویژه در این ایام که شاهد شهادت امام امت، فرماندهان، نخبگان، عموم مردم و دانش آموزان مدرسه شجره طیبه بودیم یک آزمون بزرگ بوده است.

خطیب جمعه قم اظهار کرد: خداوند در آیه ۱۷ سوره فتح می‌فرماید پیروزی و فتح در سایه اطاعت از فرامین الهی و رهبری امت به دست می‌آید. خداوند در این آیه به مسلمانان بشارت می‌دهد که هرکسی از خداوند و رسولش پیروی کند وارد بهشت می‌شود.

وی اضافه کرد: همچنین خداوند در این آیه می‌فرماید: در مواقعی که استثنایی به حکمی وارد می‌شود افرادی به دنبال سواستفاده هستند تا خود را در صف معذورین قرار دهند. خداوند به این افراد هشدار می‌دهد.

نماینده ولی فقیه در قم یادآور شد: امروز هم گوش به فرمان ولی فقیه جامعه حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای هستیم تا همین فتح مبین نصیب ما شود.