نیروهای مسلح همچنان دست‌ بر ماشه هستند

بسم‌الله الرحمن الرحیم

با تبعیت از پیام عمیق، دشمن شکن و روح بخش رهبر معظم انقلاب اسلامی و فرمانده کل قوا (مد ظله العالی)، اعلام می‌داریم به دلیل بد عهدی‌های مکرر دشمنان آمریکایی و صهیونیستی در گذشته، نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران همچنان همانند دوران جنگ تحمیلی سوم و ۴۰ شبانه‌روز نبرد نامتقارن در آمادگی کامل بوده و دست بر ماشه هستند.

سران آمریکای جنایتکار و رژیم کودک کش صهیونیستی و فرماندهان و نظامیان شکست خورده‌ی آنها، حق ندارند ملت پیروز، قوی و قهرمان ایران و جبهه‌ی شکست ناپذیر مقاومت اسلامی را تهدید نمایند.

ترامپ و نتانیاهو بهتراست بار دیگر شکست مفتضحانه خود و نظامیانشان را در جنگ تحمیلی ۴۰ روزه در برابر ضربات کوبنده و شگفتانه‌های قدرت رزمندگان جان بر کف اسلام را مرور کنند، و ملت مجاهد ایران و رزمندگان با صلابت در نیرو‌های مسلح و جبهه‌ی مقاومت را تهدید نکنند.

دشمنان آمریکایی و صهیونیستی آنچه را در میدان عمل در نبرد ۴۰ روزه دیدند را برای خود یادآوری کنند که نیرو‌های مسلح غرور آفرین و پر افتخار با پشتوانه و حمایت مردم مجاهد و با رهبری حکیمانه‌ی فرمانده معظم کل قوا (مد ظله العالی) و با بکارگیری تسلیحات، تجهیزات و فناوری‌های پیشرفته و شگفتی ساز کاملا بومی که تولید آن به دست جوانان و دانشمندان این کشور همچنان ادامه دارد، ارتش‌های به اصطلاح برتر جهان در آمریکا و رژیم صهیونیستی را به چالش کشیده و به شکست واداشتند و آنها را با توکل بر خداوند متعال تسلیم اراده‌ی الهی خویش ساختند.

همانطور که رهبر عزیزمان فرمودند، اعلام میداریم.

حتما متجاوزین تبهکاری که کشور ما را مورد حمله قرار دادند را رها نمی‌کنیم و مدیریت تنگه هرمز را به مرحله‌ی جدیدی وارد خواهیم نمود و ابتکارعمل برای تسلط به آن تنگه را حفظ خواهیم کرد و به هیچ وجه از حقوق حقه‌ی خود دست نمی‌کشیم.

با توجه به یکپارچگی جبهه مقاومت، در صورت تداوم حملات دشمن به حزب‌الله و مردم مظلوم لبنان به ویژه ضاحیه، به آن پاسخ کوبنده و دردناک خواهیم داد.

از امت اسلامی ایران می‌خواهیم مراقب تفرقه افکنی و فتنه انگیزی دشمنان باشند و حضور شجاعانه، مجاهدانه و وحدت بخش خود در میادین و خیابان‌ها را حفظ نمایند.