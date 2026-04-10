پیام فرمانده کل سپاه بمناسبت شهادت سید کمال خرازی
به گزارش ایلنا، پیام فرمانده کل سپاه بمناسبت شهادت دکتر سید کمال خرازی رئیس گرانمایه شورای راهبردی روابط خارجی جمهوری اسلامی ایران منتشر شد.
متن پیام به شرح ذیل است:
بسم الله الرحمن الرحیم
وَ لا تَحْسَبَنّ الّذِینَ قُتِلُوا فِی سَبِیلِ اللّهِ أَمْواتاً بَلْ أَحْیاءٌ عِنْدَ رَبّهِمْ یُرْزَقُونَ
شهادت مظلومانه و پرافتخار "دکتر سید کمال خرازی" رئیس گرانمایه شورای راهبردی روابط خارجی جمهوری اسلامی ایران، از دیپلمات های فرهیخته و چهرههای ممتاز و معتبر نظام اسلامی در حوزه سیاست خارجی، که پس از تحمل جراحات ناشی از جنایت حمله تروریستی دشمن آمریکایی و صهیونی به اقامتگاه ایشان ، به درجه رفیع شهادت نائل آمد ، را به محضر مقام معظم رهبری آیت الله سید مجتبی خامنهای (مد ظله العالی)، بازماندگان و یادگاران مکرم، ملت سرافراز ایران، مجاهدان دستگاه دیپلماسی کشور، تبریک و تسلیت عرض میکنم.
بی تردید مجاهدتهای سترگ، عالمانه و موثر آن دیپلمات صادق و مصمم در پیش برندگی سیاست خارجی و راهبری دیپلماسی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به ویژه در قامت وزیر امور خارجه و سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد، عضویت مجمع تشخیص مصلحت نظام، ریاست شورای راهبردی روابط خارجی کشور، که همواره با درایت، عقلانیت و تاکید بر مصالح و منافع ملی و پایبندی به آرمانهای بلند انقلاب اسلامی همراه بوده است، منشوری درخشان و راهگشا فراروی ادامه دهندگان راه او در حوزه خطیر دیپلماسی و سیاست خارجی میهن عزیزمان به شمار میرود.
با درود به روح بلند این شهید عالیقدر و همچنین همسر گرانمایه و شهیده ایشان "سرکار منصوره رئیس قاسم"، از درگاه خداوند متعال برای این شهیدان عزیز علو درجات و همنشینی با امیر مومنان امام علی (ع) و حضرت صدیقه کبری فاطمه زهرا (س) و برای خاندان معزز و یادگاران مکرم این شهیدان گرانقدر؛ صبر، شکیبایی و ثبات قدم در خیمه ولایت و صراط مستقیم انقلاب و نظام اسلامی مسئلت دارم.
فرماندهی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی